吳敦義拋全黨員投票 洪秀柱：黨員不能代表全民

（中央社記者王承中台北15日電）前國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨員結構年齡偏高，不能代表全民意志，她支持全民調是希望初選制度簡單、公平，不用擔心民進黨灌票，因為現在藍、綠選民都很少，是中間選民增加。

洪秀柱今天上午接受廣播媒體專訪時表示，過去就有人指出國民黨的黨員年齡層偏高，老的比年輕人多，黨員結構不能代表全民意志，當初在黨主席投票時也有人反對，現在卻說要完全靠黨員選出參選人。

洪秀柱指出，她跟吳敦義競選黨主席時，當時國民黨黨員從原本的20幾萬名，到投票時變成40幾萬名，黨員都從哪來？其中還有擁有民進黨籍的雙重黨籍黨員，以及別人幫忙繳黨費的人頭黨員。

她說，她支持全民調是希望初選制度簡單，提名可以很快的公平產生，全民調就全民在一起。黨中央現在弄一個美式初選，路上問會有幾個人知道，而且美國狀況跟我們不一樣，很多外國的東西跑到台灣來弄全部走樣了。

對於吳敦義認為全民調可能造成非黨員灌票決定國民黨總統參選人，洪秀柱說，不用擔心民進黨灌票，因為現在藍、綠選民都很少，是中間選民增加了。

對於近日換柱事件被重提，洪秀柱指出，整個事件過去就過去了。當時她很確定前新北市長朱立倫不想選總統。朱立倫向她表示已和前立法院長王金平談好，請她勸王金平領表；而在節目進廣告時，洪秀柱與主持人聊天表示，她相信朱立倫有徵召王金平，推測最終結果是因為「馬」，但她對中間的變化不知情。

洪秀柱表示，一年來朱立倫很常探望她，還請她吃飯、聊天，本來沒提換柱，直到最後兩次見面，朱立倫很慎重的說要對換柱表示歉意。她說，「我明白告訴他，就憑你一人沒能耐把我換掉」，而朱立倫聽完後看起來百感交集且如釋重負，覺得她了解背後承擔的壓力。

對於黨內很多人希望提名高雄市長韓國瑜參選總統，洪秀柱表示，韓國瑜個人意願可能不強，若能在高雄施展成績，未來大可更上一層樓，要是現在被提早拉去選總統，高雄市民能否接受，韓國瑜會不會反而因此跌下來，都必須考量。（編輯：張均懋）1080215