時隔13年再次施政報告 蘇貞昌秀簡報開直播

行政院長蘇貞昌（圖）上任滿一個月，15日首次到立法院進行施政報告總質詢，發言前微笑致意。中央社記者施宗暉攝 108年2月15日

（中央社記者范正祥、陳俊華台北15日電）新任行政院長蘇貞昌今天到立法院做上任後首次施政方針報告，時隔13年重新擔任閣揆，改以準備簡報、全程演說的方式報告，還透過臉書與LINE直播，向全國民眾宣示政府施政方針。

蘇貞昌在施政方針口頭報告時強調安心生活、經濟第一、壯大文化、弱勢優先、守護民主等面向，並在結論呼籲「團結，讓台灣更好」。

立法院第9屆第7會期今天開議，蘇貞昌應邀率同行政團隊到立法院作施政方針報告。

立法院會上午進行報告事項前，行政院長蘇貞昌才步入議場，國民黨立委就手持標語上前包圍，民進黨團則派出立委吳思瑤、陳賴素美、蔣絜安、蔡易餘等人保護著，讓蘇貞昌順利入座。主持院會的立法院長蘇嘉全說，現在還是過年期間，蘇貞昌第一次到院會來，「好的開始是成功的一半」，請大家回座。

國民黨立法院黨團20多位立委自備麥克風，在發言台前擺放布條，並喊著「多顧生計、少顧聲量」、「政治鬥爭0分、 經濟民生滿分」、「網紅內閣、治國無方」等口號。但報告事項仍持續進行，不受影響。蘇貞昌在上午10時21分上台報告。

蘇貞昌曾於2006年組閣，今年1月14日再度接任行政院長。他在施政方針口頭報告一開始提到，時隔13年後，因緣際會再次承擔重責大任，對於還能再次為民服務，心中只有對人民的責任，以及對台灣的熱愛。

蘇貞昌這次施政方針報告，採取與過去歷任閣揆完全不同的方式，蘇貞昌團隊善用影像，除了把繁雜的政策利用精美的簡報呈現，蘇貞昌個人也捨棄過去行政院長行禮如儀、低頭唸稿的方式，改以全程演說的方式進行報告，並在個人臉書上用動態影片與照片穿插輪播，用網路社群工具向全國民眾宣示政府施政方針。

在施政方針口頭報告，蘇貞昌提及，13年前他在立法院第一次施政報告時宣示，「不能讓人民安居樂業，是政府的恥辱」。

蘇貞昌強調，行政團隊將以「簡政便民」為施政理念，爾後所有政策推行，都將從民眾的角度出發，少一些框架，讓民眾多一分便利。

「安心生活」面向，蘇貞昌指出，治安是民心安定最重要的基石，毒品防制是改善治安的首要工作，政府要將打擊毒品放在優先，讓年輕人遠離毒害，讓台灣的毒品問題大幅獲得改善。

他也關切兒少受虐案件，強調政府會扛起責任，提供兒童周全保護，也已在中華民國刑法部分條文修正草案增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以嚴懲施暴者，敬請立法院早日完成審議。

蘇貞昌表示，有鑑於酒駕導致無辜死傷與無數家庭破碎，為防制酒駕肇事，確保民眾安全，政府將嚴格執行酒駕查緝，並儘速研擬朝酒駕致人於死，等同故意殺人方向修法，絕不寬貸。

他說，另外，也將研提更有效達到事先防止酒駕者上路的行政作為，強化拒絕酒測的行政制裁強度，對於臨檢或查獲酒駕者，立刻扣車，若構成刑責，儘速移送法辦，並向法院聲請宣告沒收車輛。

蘇貞昌指出，非洲豬瘟不容輕忽，防疫就是作戰，他已召集14個部會首長進行任務指示，要求部會首長督導所屬機關落實各項防疫工作。

「經濟第一」面向，蘇貞昌說，加速推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫；研擬制定促進海外資金回國投資的相關法案，吸引台商回台投資，投入策略性產業，促進國內產業升級；持續開拓其他新興市場，全力協助農民行銷農產品。

蘇貞昌提到，政府將落實「數位國家．創新經濟發展方案」，帶動產業升級與技術創新，預計2020年完成第一階段5G頻譜釋出。

「壯大文化」面向，蘇貞昌說，政府今年將以專案預算補助設立「台語頻道」，預計於年中開播。

「弱勢優先」面向，蘇貞昌強調，將滾動檢討長照2.0的執行成效，加速布建長照資源。也將持續解決青年與弱勢族群的居住、改善整體居住環境、保障勞工基本生活，增進農民職業安全保障。

「守護民主」面向，蘇貞昌表示，行政院尊重去年11月24日各項公投民意結果。

蘇貞昌說，未來已沒有新建、擴建燃煤發電機組的規劃，至於火力發電下降的缺口，將由綠能補；關於婚姻平權法案，行政院將於公投法規定期限內，研提專法送立法院審議。

此外，蘇貞昌也提到，行政院將提出「災害防救法」與「農產品市場交易法」等與防制假訊息有關的法案送立法院審議。（編輯：蘇龍麒\林沂鋒）1080215