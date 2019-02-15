施政報告秀簡報開直播 立委肯定蘇揆接地氣

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北15日電）行政院長蘇貞昌今天用簡報與演說方式進行施政方針報告，民進黨立委管碧玲肯定這樣的方式很接地氣；國民黨立委柯志恩也給予肯定，但她認為更重要的是要能解決問題。

蘇貞昌隔了13年再度擔任閣揆，這次的施政報告，採取跟過去歷任閣揆完全不同的方式，把繁雜的政策利用簡報呈現，也捨棄過去行政院長行禮如儀、低頭唸稿的方式，改以全程演說的方式進行報告，並且用臉書與LINE向全國民眾宣示政府的施政方針。

對於這樣的呈現方式，柯志恩說，構想應該是來自於蘇貞昌的女兒蘇巧慧、蘇巧純等人，從新北市長選戰中，蘇貞昌的媒體經營就相當不錯，小孩給他很大的意見，這樣能夠把事情講清楚，她給予肯定。

不過，柯志恩認為，關鍵的華航罷工問題蘇貞昌卻神隱，如果要呈現在網路社群上能夠接地氣，不能夠挑議題，而且目前只是10分中的2、3分，重點還是未來的執行力、要能解決問題。

蘇巧慧說，整個時代、社會都在進步，但立法院有固定的形式在，像是各部會首長的業務報告都太過制式。蘇巧慧說，科技部長陳良基已經很多個會期都用PPT簡報，值得肯定，也讓大家能夠更清楚掌握談話重點，她在委員會就有這些觀察，也提供團隊參考。

她說，這樣的呈現方式在幾年前就曾與蘇貞昌聊到，這次的呈現當然來自年輕幕僚團隊的建議，在新北市長選舉也有類似的呈現方式，因此已經很熟練。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，使用簡報做施政方針報告是有史以來第一次，而且蘇貞昌絕大多數時間都不必看稿，這很不一樣、也很接地氣。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬指出，肯定蘇貞昌的作法，不僅到位也注重細節，超越大家的想像，希望蘇貞昌把這樣的執行能力，可以配合政策一起出去。

民進黨立委賴瑞隆認為，過去的施政報告是用正式、平舖直敘的方式展現，今天則是採用讓人民更有興趣、更容易接收的方式，樂見行政院長用更靈活的方式與人民溝通，期待未來部會首長、團隊能跟蘇貞昌一樣，使用讓人民更容易理解的方式來闡述複雜的政策內容，使民眾感受到執政的不同。（編輯：林沂鋒）1080215