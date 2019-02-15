吳敦義看全黨員投票灌水疑慮 可用入黨時間設防

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨主席吳敦義今天針對洪秀柱質疑全黨員投票也可能遭灌水表示，只要規定入黨超過6個月或4個月以上才有資格參與總統投票，就可避免人頭黨員，且全黨員投票也是很單純的方法之一。

前國民黨主席洪秀柱稍早受訪表示，支持全民調希望初選制度簡單、公平，全民調就全民在一起。國民黨黨員結構年齡偏高，不能代表全民意志，當初她跟吳敦義競選黨主席投票時，黨員從20幾萬名增加到40幾萬名，其中有人頭黨員、雙重黨籍黨員的問題。

針對洪秀柱暗指全黨員投票也可能被灌水、操作，吳敦義上午出席華僑救國聯合總會新春團拜前受訪表示，若是現在中常會通過初選採全體黨員投票的方式，只要規定入黨6個月或4個月以上的黨員才能參與投票，就可以避免人頭黨員的問題。

吳敦義指出，今天已經是2月15日，若是規定6個月以上，現在入黨的黨員就要等到8月才可參與投票，但提名作業不可能拖到8月才定案，這樣就可以制止人頭黨員。

他說，目前智庫正在討論初選用什麼方法比較好，他沒有權力決定，也沒有主張要全部由黨員投票，但很多中常委建議，總統提名要讓黨員參與，而他認為，全黨員投票也是很單純的方法之一。

吳敦義說，假如用民調決定國民黨的總統參選人，非黨員會希望國民黨提什麼參選人，「洪秀柱應該有過這種經驗」。

對於國民黨總統參選人擔任黨主席，吳敦義說，這就是等智庫研究好後，比如說制度上由全體黨員投票，有人建議，因為經過全體黨員投票成為國民黨總統參選人，等於擁有黨的民意基礎，所以就是黨主席，這一點他非常贊成，但這涉及黨的規定必須要修黨章。（編輯：張均懋）1080215