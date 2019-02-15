談轉型正義目標 蘇貞昌：去威權護民主守主權

（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，轉型正義是要讓冤屈得到平反、讓正義獲得伸張，希望別再有相關事情發生，不只是去蔣化這麼簡單，而是發掘真相、了解事實，未來目標是要去威權、護民主、守主權。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌報告施政方針並備詢。時代力量立委洪慈庸關注轉型正義議題，詢問蘇貞昌如何解讀轉型正義、接下來有哪些具體目標。

蘇貞昌答詢時說，如果一個人因為被冤枉、被政府暴力而關到牢裡，想想看當事人、家屬是多希望有一天能獲得正義。這些過往的歷史事件，真的需要在社會、國家得到自由民主時好好檢視，讓冤屈得到平反、讓正義獲得伸張，希望不要再有相關事情發生，大家向前走。

蘇貞昌表示，同時還要留下相關資料、紀錄，讓事件得到正確評價，這不但必要，自己也不斷為此努力；轉型正義不是要「去蔣化」，也不是只做那件事，而是整個社會發掘真相、了解事實、回復正義、向前走，才是真正目的。

蘇貞昌也說，最重要的是去威權化，他自己真正走過威權時代，是幾代台灣人犧牲、勇敢才打開民主大門，今天再也沒有恐懼害怕，好不容易去威權，要好好守住，並健康向前走，不是再製造威權。每個事件都是一門功課，過去還沒做到的，要努力一步一步走，「未來就是要去威權、護民主、守主權」。

洪慈庸指出，她提案的「軍中可疑事件調查及賠償條例草案」（軍冤條例），一直沒有二、三讀，詢問蘇貞昌是否能指派政務委員羅秉成跨部會協調。蘇貞昌說，羅秉成學養俱豐，長期為人權努力，相關事項如果有需要由政委出面，「我會指派」。

洪慈庸也關注兒虐議題，她問蘇貞昌，是否支持修刑法提高虐兒罰則。蘇貞昌說，重罰當然有遏止效力，但並非萬全，也不會因此讓兒虐嘎然中止，「徒法不足以自行，重罰固然可以遏制，重要的還是關心」。

另外，有工商團體要求把核能作為備用電源。蘇貞昌說，尊重公投結果，如何穩定供電也尊重公投結果，在效期內照辦；政府對非核家園努力的心意不變，就算要用核電廠，也是窒礙難行，「我很明確地講，就是沒有」。（編輯：李信寬）1080215