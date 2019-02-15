國民黨總統提名爭議 吳敦義：全民調作假太容易

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨主席吳敦義今天表示，不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。之前高雄選戰一開始民調也是輸很多，若是照一開始的民調，高雄市長韓國瑜就不要選了。國民黨總統參選人比黨主席重要，為什麼要給民調決定。

吳敦義今天接受廣播媒體專訪時表示，國民黨黨主席由全體黨員投票選出，國民黨提名的總統參選人比黨主席還重要，為什麼黨員不能決定，要給民調決定。有中常委表達這樣的看法，到底要實施什麼方法，他也沒有權力做決定。

吳敦義說，當然不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。他舉例，先做1萬個樣本，其中裡面有2000個支持A，800個支持B，假如要做民調讓B贏，在樣本中支持A的挑300個、支持B的挑780個，民調一做，當然B贏，但是B在樣本的支持才800個，A有2000個，結果B勝出，這就是民調的弔詭之處。

對於初選機制是否包含徵召，吳敦義指出，他完全開放，就是一張白紙，就看誰提的意見好、是否符合國民黨的機制，他個人不能有堅持的主見，這是他的最高原則。

面對黨內出現若黨的總統參選人民調不如台北市長柯文哲，直接徵召韓國瑜的聲音，吳敦義說，高雄選戰一開始也是輸很多，是逐漸上來，再加上去年南部淹大水後，民進黨在台南市、高雄市的執政被質疑，若是照一開始的民調，韓國瑜一開始就不要選了。

對於自己是否宣布參選總統，吳敦義說， 目前有兩個考量，分別是從有意願參選的黨員中，考慮能力、品德、操守、政績、團隊清廉，且較有機會當選的人，這樣他就寬心了。另外，若他要選要去哪裡籌錢，選總統不是選議員，光是動員經費要多少，他也必須思考衡量。

吳敦義表示，希望從黨內挑出既廉且能人選，且有比較大勝選機會，再衡量選或不選，不選可能性依然存在。

對於吳敦義與前立法院長王金平因反對全民調，被解讀為吳王聯盟，對抗前新北市長朱立倫。吳敦義說，「對不起喔，立倫是我從桃園縣長弄成副院長，再用我的影響力安排去選新北市長」。

他說，當時組閣時就跟前總統馬英九說，未來新北市升格後，民進黨可能推出時任黨主席的蔡英文或前台北縣長蘇貞昌參選，國民黨要找的人也要給合理的嫁妝，將朱升任行政院副院長，離開桃園縣不會被埋怨，又任命為黨副主席，讓朱準備，他也認真輔選，他跟朱立倫是這樣過來的。

對於是否跟進朱立倫訪美，吳敦義說，美國全美台灣同鄉聯誼會已經來邀很多次，但因為要去8個城市，沒有辦法花這麼多時間。三、四、五月正是黨要推動總統與立委提名，他有重責大任在身。他說，「不像一般的可以出去，反可成為媒體報導，我是相反，我是重任在身」。（編輯：林沂鋒）1080215