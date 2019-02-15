委內瑞拉饑饉飆升 台灣提供50萬美元人道援助

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）委內瑞拉局勢動盪，經濟陷入困境。外交部今天表示，駐美代表高碩泰出席在「美洲國家組織」舉行的「委內瑞拉人道危機全球會議」時宣布，台灣將提供價值50萬美元的人道援助。

外交部發言人李憲章指出，高碩泰14日應邀出席「美洲國家組織」（OAS）在華府舉行的「委內瑞拉人道危機全球會議」（Global Conference on the Humanitarian Crisis in Venezuela）時，代表政府宣布將提供價值50萬美元（約合新台幣1500萬元）的人道援助給委內瑞拉，彰顯台灣與理念相近國家的合作及積極爭取國際參與的努力。

外交部表示，委內瑞拉經濟遭逢困境亟需國際協助之際，作為國際社會負責任的一員，政府樂願提供委國必要的人道援助，盼能協助委國早日脫離危機，重建民主憲政，以恢復委國人民正常生活。

高碩泰於會中致詞時指出，台灣將與理念相近國家合作，提供委內瑞拉人道援助，未來也將鼓勵在拉美區域運作的台灣非政府組織等民間力量提供協助。

另外，外交部長吳釗燮也在外交部官方推特轉發委國國會議員、反對派陣營人士Jesus M. Yanez M.感謝台灣提供援助的推文。吳釗燮在推文中表示，「我們希望協助恢復委內瑞拉的民主、穩定與繁榮，委國人民值得更好的未來」。

南美洲國家委內瑞拉局勢動盪，反對派領袖及國民議會主席瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓就任臨時總統，獲美國等國家承認；委內瑞拉國內有不少民眾走上街頭，響應反對派推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的訴求。委國經濟危機主要歸咎於馬杜洛錯誤的經濟政策，造成通膨、饑饉飆升等問題。（編輯：楊凱翔）1080215