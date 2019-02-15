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是否訂罷工預告期 蘇貞昌：意見整合中

最新更新：2019/02/15 16:36
行政院長蘇貞昌（圖）上任滿一個月，15日首次到立法院進行施政報告總質詢，發言前微笑致意。中央社記者施宗暉攝 108年2月15日
行政院長蘇貞昌（圖）上任滿一個月，15日首次到立法院進行施政報告總質詢，發言前微笑致意。中央社記者施宗暉攝 108年2月15日

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）行政院長蘇貞昌今天表示，有關罷工預告期各方看法見仁見智、差異極大，已經請勞動部了解各界意見，目前仍在整合中，有最大共識後再做。

華航機師8日上午6時啟動罷工，過程曲折，甚至熬夜談判，歷經4次勞資協商，終於在14日晚間針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕。

立法院下午繼續施政總質詢，民進黨立委陳亭妃問到，華航機師無預警罷工，影響很多消費者，未來應該要怎麼做，也掀起特殊行業應該有罷工預告期的討論。

她說，罷工預告期目前在各國制度差異很大，國內的交通部、勞動部、消保處意見也不一樣，勞團、專家學者意見分歧，行政院現在的態度又是什麼。

蘇貞昌說，罷工預告期各方看法見仁見智、差異極大，這件事事關重大，過去勞動部請教各界、學者，世界各國立法也有所不同，目前還在努力整合各界意見，有最大共識後再做，目前還在整合中。

蘇貞昌說，如果勞資爭議牽涉到公共交通大眾生活、影響巨大時，社會也不容因為雙方爭議始終無解，使大眾生活受到過大影響，也正因為勞資雙方爭議各民主國家都有，因此需要先了解人家怎麼處理，多方了解、形成最大共識，才不會失之偏頗，目前勞動部正在做這樣的努力。（編輯：林沂鋒）1080215

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