藍委指修法阻馬吳登陸 蘇貞昌：牛頭不對馬嘴

（中央社記者范正祥台北15日電）中國國民黨立委江啟臣今天表示，民主進步黨推動限制退休將領和政務官赴陸管制修法，是否針對前正副總統馬英九、吳敦義。行政院長蘇貞昌說：「那是牛頭對到馬嘴，根本搞錯。」

立法院下午繼續進行施政總質詢，江啟臣質詢蘇貞昌時，問到有關限制退休將領和政務官赴陸管制15年的台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案。

對於外界部分解讀民進黨團這項修法，質疑是針對馬英九和吳敦義，蘇貞昌說：「那是牛頭對到馬嘴，根本搞錯。」

蘇貞昌表示，原來的身分出境管制是3年，因為過去高官執掌的業務重要，知道的很多，退休下來後當然要有相當期限的規範。現在民進黨團所提的法案，身分出境管制仍是3年，根本沒有改原來的規範，15年是針對行為管制，是規範行為。

江啟臣再問，如何定義政治性活動，是否政治人物、退休將領及政務官前往中國大陸參加活動，都算政治性活動。對此，蘇貞昌說，如果要舉最明顯、舉國公憤的例子，那就是當過高官或退將的人，去坐在對岸領導人習近平的儀式上跟習近平唱國歌。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，所謂「兩岸人民關係條例」修法，要將退休高階政務官赴陸管制由現行3年拉長至15年，是國民黨誤會，這是規範參加政治活動，非延長時限。

管碧玲說，3年的限制並沒有延長，15年是活動管制，因為有些涉及主權政治意涵的活動。她說，不知道是國民黨誤解或是故意誤解的，到時候協調下去就知道了。（編輯：林興盟）1080215