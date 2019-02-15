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立委促春節固定休9天 蘇揆：考量除夕前就放假
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立委促春節固定休9天 蘇揆：考量除夕前就放假

最新更新：2019/02/15 17:02
行政院長蘇貞昌（前右）上任滿一個月，15日首次到立法院進行施政報告總質詢。中央社記者施宗暉攝 108年2月15日
行政院長蘇貞昌（前右）上任滿一個月，15日首次到立法院進行施政報告總質詢。中央社記者施宗暉攝 108年2月15日

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）行政院長蘇貞昌今天表示，未來農曆春節考慮不要到除夕才放假，可以功能性提早放假，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。

立法院會下午繼續進行施政總質詢，民主進步黨立委蔣絜安說，根據她的辦公室調查，下一次民眾可以連續放9天假，要到2年後，而根據紀念日及節日實施辦法，未來24年的農曆春節，有17年可以彈性放9天假。

她說，台灣勞工工時全世界第4高，建議可以比照中國十一長假、日本黃金週，讓台灣民眾可以固定有比較長的年假，親朋好友共聚外，還可帶動食衣住行的消費、活絡經濟，可否責成人事行政總處，研究農曆過年固定連續放假9天的可行性。

蘇貞昌說，放假是很高興的事，雖然今年農曆春節他並沒有休息，但今年連放9天有一個好處，過年期間交通雖然塞車一定有，但是沒有大塞車、大狀況，倒是都很平順，謝謝相關公務人員的努力。

他說，以前除夕才放假，這次放假第3天才除夕，希望未來不要到除夕才放假，功能性的提早1、2天開始放假，除夕一定要回到家裡，這樣交通一定會很好。蘇貞昌說，相關問題會請人事長斟酌考量。

人事行政總處人事長施能傑表示，有關於農曆春節固定放9天假，或是提早放假，人事行政總處將進行研究。（編輯：林興盟）1080215

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