國民黨總統黨內初選 盧秀燕盼找出正確領導人

對於國民黨總統初選採取方式，台中市長盧秀燕（中）15日參加工會新春團拜時受訪表示，只要能幫國家找到正確的領導人，形式上倒不是那麼重要。中央社記者郝雪卿攝 108年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）對於國民黨總統初選採取方式，台中市長盧秀燕今天表示，國民黨產生候選人的方法很多，只要能幫國家找到正確的領導人，形式上倒不是那麼重要。

台中市政府勞工局今天舉辦「108年工會團體新春團拜暨績優優良工會表揚活動」，盧秀燕帶領市政團隊向工會夥伴互道恭喜、恭賀新春愉快，也頒獎表揚62家工會，感謝工會照顧基層勞工及對市政的支持。

對於國民黨總統初選的方式，盧秀燕在會後受訪指出，基本上她個人採取比較開放態度，形式固然重要，但能幫國家找一個好的領導人、能夠勝選更重要。

盧秀燕表示，在國民黨的規章裡，候選人的產生就有很多方法，包括初選、民調、比例制、徵召等都有方法，只是要決定哪個方式而已。她覺得能幫國家找出正確領導人最重要，形式上倒不是那麼重要。

至於自己是否支持全民調方式，盧秀燕指出，她聽到黨內各種聲音都有，包括比例制、徵召、全民調等，各有不同意見，相信黨會做很好的處理。

此外，盧秀燕在會中致詞時表示，新市府上任後，兌現市民免費參觀花博的承諾，也一定會儘快恢復老人健保補助，這些都是與經濟有關的作為，期盼減輕市民的支出負擔，讓大家的生活過得更好。（編輯：吳佳穎）1080215