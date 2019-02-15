創意推社群媒體外交 蔡總統讚外館小編

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）面對中國對台打壓，第一線外交人員除透過傳統外交，爭取台灣國際空間外，不少外館近來更推動「臉書外交」，運用創意宣揚台灣；總統蔡英文給外交部的春節賀電也特別給予肯定。

每年農曆春節總統通常都會發賀電給外交部，特別的是，蔡總統在今年發給外交部賀電中提到社群媒體。總統說，她看到許多外館的臉書小編挑選駐在國的風景名勝，搭配108年元旦升旗典禮活動主軸口號「勇敢自信，世界同行」，創意設計成臉書粉絲專頁封面圖片，「在幽默中展現自信」，並體現「台灣共識」。

總統表示，她深深了解，在這些輕鬆寫意的圖文背後，外交駐外人員平日除了要面對來自對岸無所不在的打壓，更肩負國人參與國際的期待，也要面對思鄉之情，或經常想起那碗令人懷念的「滷肉飯」；為此，她感謝外交人員讓台灣的聲音被世界聽見，點亮台灣這塊招牌。

近來因「滷肉飯外交」在網路引起話題的駐德國慕尼黑辦事處今天也在臉書分享總統賀電。

不僅國內政壇吹起社群媒體風，在國際宣傳方面，外交部同樣積極透過臉書、推特等社群媒體向國際發聲，包括宣傳台灣重要政策與立場，以及介紹台灣美食等。

其中，駐德國慕尼黑辦事處的臉書粉絲專頁一月更換封面照片，照片以台灣滷肉飯為主，加上「勇敢自信世界同行」的字樣。不僅引起許多台灣網友的共鳴，連德國巴伐利亞邦議會副議長林德斯巴哈（Markus Rinderspacher）也都留言按讚。

駐慕尼黑辦事處臉書小編表示，這不僅可以宣傳台灣傳統美食，鑒於台灣近來嚴防非洲豬瘟，也可以呼籲大家一起保護台灣豬隻。為推廣台灣美食，小編也利用德國豬肉，親自下廚做出滷肉飯宴請德國朋友，讓他們有機會品嚐台灣美味。

另一個值得注意的是駐希臘代表處臉書粉絲專頁，小編常常發揮創意，將著名的希臘神話故事與時事結合，向國際表達台灣立場。例如，代表處臉書日前就貼出雅典娜女神拒絕火神赫菲斯托斯的故事，並附上中文、希臘文、英文等不同版本的圖片，表明台灣拒絕中國提出的一國兩制。（編輯：林興盟）1080215