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春節擬固定休9天 蘇貞昌：是調挪不是平白放假

最新更新：2019/02/16 12:01
企業界擔心農曆春節固定9天假可能增加企業成本，行政院長蘇貞昌16日表示，不是平白放假，只是放假天數連起來的調挪，不增加工商界負擔。（中央社檔案照片）
企業界擔心農曆春節固定9天假可能增加企業成本，行政院長蘇貞昌16日表示，不是平白放假，只是放假天數連起來的調挪，不增加工商界負擔。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院長蘇貞昌昨天說，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。蘇貞昌今天受訪指出，不是平白放假，只是放假天數連起來的調挪，不增加工商界負擔，大家放心。

蘇貞昌昨天在立法院答詢民主進步黨立委蔣絜安質詢時表示，未來農曆春節考慮不要到除夕才放假，可以功能性提早放假，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。

蘇貞昌今天赴2019台北國際書展參訪，接受媒體訪問，對於有企業界擔心9天假可能增加企業成本，他強調，「這個放假不是平白放假，只是放假天數連起來的調挪」，產生連續假的功能。

蘇貞昌說，就像今年因為調挪後有9天的連續假，國人同胞習慣除夕一定要回家圍爐，所以如果除夕是連假的第一天，交通非常困難，對人民及整個國家社會都是負擔；如果能把放假提前調挪，也不是平白放假，所以也不增加工商界負擔，大家放心，政府會先做妥適研究後，若可以，才來宣布。（編輯：趙蔚蘭）1080216

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