馬江聯手開戰能源政策 蘇貞昌：不必再起風浪

（中央社記者葉素萍台北16日電）媒體報導，前總統馬英九、前行政院長江宜樺將聯手，針對能源政策向蔡政府開戰；行政院長蘇貞昌今天說，國人同胞應看清楚政治人物、公眾人物（作為）「不必在那裡再起風浪」。

蔡政府新版能源政策日前公布，現有核電廠不延役，封存中的核四廠也不重啟；根據聯合報報導，馬英九基金會以及江宜樺設立的長風基金會，下週將聯合舉行記者會，針對新能源政策未回應公投結果及不合理之處，提出批判與監督。

蘇貞昌是在參訪2019台北國際書展時做以上表示，對於馬江聯手叫戰新能源政策，他說，他們何必那麼忙呢？如果能找到放核廢料的地方，「他（馬英九）也不必當時封存核四，不必現在再來做一些有的沒的。」

蘇貞昌說，核四白白浪費新台幣幾千億元，增加國家社會很多爭議，國人同胞應該看清楚政治人物、公眾人物（作為），他希望馬、江兩人自己（過去）做不到的事，現在不要再起爭議，「不必在那裡再起風浪」。

蘇貞昌說，他在施政報告裡已經講得很清楚，政府對於天然氣、綠能與再生能源都在努力，也希望國人了解「要用電也必須要發電，要吃雞蛋也必須要負擔雞屎的清理」，國家是大家的，大家一起努力，不要像有些人只講風涼話。（編輯：陸倩瑤）1080216