王金平：確定參加總統大選 因緣成熟正式宣布

前立法院長王金平16日出席台南第一高級中學校友總會活動並發表演說。他意有所指表示，台灣目前有很多事情需要共同思考、一起努力，身為總統參選人一定要去了解，了解後再拿出解決之道。中央社記者游凱翔攝 108年2月16日

（中央社記者游凱翔台北16日電）針對是否參加2020年總統大選，前立法院長、國民黨籍立委王金平今天下午表示，他確定會登記參加，但等因緣成熟後才會正式對外宣布。

王金平下午在立法院出席台南第一高級中學校友總會活動並發表演說。針對是否參加2020年總統大選，他在演說時做上述表示。

王金平說，台灣目前有很多事情需要共同思考、一起努力，身為總統參選人一定要去了解，了解後再拿出解決之道。他又說，領導者應該學會如何化解，並將意識形態降到最低、使得國家能夠團結，這是現階段最重要的事，也是最大的困境。

至於國民黨針對總統大選的初選方式，王金平活動前接受媒體訪問時表示，每一種方式都有優劣，沒有辦法說哪一項最合理、最公平或最可行，因此國民黨怎麼決定，他就遵行；針對兩岸問題的見解與看法，王金平表示，時間一到他會講，但現在還不能說。（編輯：李信寬）1080216