總統回應習近平對台談話 公民團體：在美獲共鳴

民主維新協會16日舉辦「美國媒體視角下的台灣」講座，凱達格蘭媒體創辦人葉介庭表示，總統蔡英文回應中國國家主席習近平「告台灣同胞書」的言論，因符合美國主流，在美獲得很大的共鳴。中央社記者游凱翔攝 108年2月16日

（中央社記者游凱翔台北16日電）民主維新協會今天晚間舉辦「美國媒體視角下的台灣」講座，凱達格蘭媒體創辦人葉介庭表示，總統蔡英文回應中國國家主席習近平「告台灣同胞書」的言論，因符合美國主流，在美獲得很大的共鳴。

民主維新協會晚間舉辦「美國媒體視角下的台灣－在美台灣人如何塑造台灣形象」講座，葉介庭在演講時表示，日前蔡總統回覆習近平「告台灣同胞書」堅定的態度與內容，因為符合美國主流，在美國內部獲得很大的共鳴。

針對台灣與美國、中國之間的關係，葉介庭指出，美國在過去是談到中國才會想到台灣；但現在是將台灣視為美中關係的一環。

他說，美國過去將中國納入以美國為首的世界秩序，認為若中國的中產階級興起、改革開放後就會邁向民主化，但經過這麼多年後，以後見之明看來，許多美國人開始檢討當年對中國的看法。

葉介庭提到，約10年前，美國閱聽大眾對台灣的了解，來自於台灣政治上相對勁爆的議題，或是有關於中國不滿台灣的選舉結果等，不然就是美食相關的鼎泰豐、珍珠奶茶等；但10年後，由於美國也面臨有關於轉型正義議題，就會開始有美國人撰寫有關台灣如何進行轉型正義的文章，甚至在同性婚姻議題上，都在美國得網路世界被廣泛討論。

他也表示，由於他自己過去在美國成長，早期他如果說自己是台灣人（Taiwanese）而不是中國人（Chinese）時，還會被投以異樣的眼光，認為不該談論政治問題；但時至今日，當越來越多在美的台灣人說出「台灣人」的字眼時，大家也就習以為常，更淡化了政治味。

至於媒體在公眾外交可扮演的角色，葉介庭認為，媒體功能與角色相當重要，例如蔡總統去年訪問美國前，美國政界幾乎認為這是不可行的事情，因此也沒有人會討論，但當媒體開始報導相關議題時，確實引起許多民眾討論、思考及辯論，並去質疑可行性，或許最後的結果如意或不如人意，但至少已經歷「思考」的過程。

習近平在今年1月出席「告台灣同胞書」40週年紀念會時，發表對台談話時大篇幅提及「一國兩制」，並重新定調「九二共識」，並稱兩岸必然統一。蔡總統第一時間回應，重申台灣絕不接受一國兩制，且絕大多數台灣民意反對一國兩制，這也是台灣共識。（編輯：楊凱翔）1080216