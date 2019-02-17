政院最優先法案 同婚酒駕兒虐防假消息列名單

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）（圖）表示，18日中午將由行政院副院長陳其邁與民進黨立法院黨團總召柯建銘共同主持行政立法協調會報，討論本會期最優先法案。 （中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院明天將與民進黨立委舉行行政立法協調會報，討論本會期優先法案，根據行政院規劃，最優先法案約有40幾案，同性婚姻專法、提高酒駕刑度與防假消息相關修法，都在名單內。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上午表示，明天中午將由行政院副院長陳其邁與民進黨立法院黨團總召柯建銘共同主持行政立法協調會報，討論本會期最優先法案。

Kolas表示，行政院希望列入最優先法案的40幾案，近期外界關切的防止兒虐與酒駕相關修法，以及修法期限即將到期的同婚專法，都在名單內。

Kolas說，與防止兒虐相關的法案，包括將修正刑法部分條文，加重處罰凌虐幼童致死、致重傷，以及修正教師法修正案，完善不適任教師的處理機制等。在酒駕部分，將修正道路交通管理處罰條例部分條文，提高酒駕、拒測及累犯罰鍰等。同性婚姻專法方面，行政院預計21日院會通過草案送立法院審議。

她表示，其他最優先法案大致分為「強台、保台」兩大主軸。「強台」指拚經濟相關法案，例如為因應美中貿易戰，鼓勵台商回台投資，有產業創新條例修正案、海外資金匯回管理運用及課稅條例草案、營業秘密法部分條文修正案、國防產業發展條例草案、外國人投資條例修正草案、華僑回國投資條例修正草案等。

她說，「保台」相關法案，包括管制退休高官赴大陸期限與居住證申報的台灣地區與大陸地區人民關係條例，以及涉及機密人員赴大陸管制的國家機密保護法部分條文修正草案。

另外，Kolas說，為防止境外勢力介入選舉的公職人員選舉罷免法部分條文，以及行政院去年底通過防治假消息的7項修正草案，包括災害防救法、農產品市場交易法糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法、核子事故緊急應變法等，都在最優先法案之列。但仍須明天與民進黨討論後，才會最後定案。（編輯：蘇志宗）1080217