網友質疑上任沒做事 韓國瑜臉書直播駁斥

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市長韓國瑜走馬上任近兩個月遭網友質疑沒做事，他今天深夜在高市一家酒吧透過臉書直播加以駁斥，並保證2019年高雄一定欣欣向榮。

韓國瑜走馬上任近兩個月，有網友質疑「市長什麼都沒有做，高雄倒退嚕」，韓國瑜在直播中反問，高雄燈會9天來的來客眾多，帶來可觀觀光財，且沒有帶來任何污染。

他又說，3月8日起高雄5大醫院將合力推醫療觀光，旅行社也會在海外行銷，產品包括美容、健檢及看牙等，還有許多企業計畫將陸續來高雄投資，投資金額累計逾1000億元，「我這個市長什麼都沒有做嗎？」他保證2019年高雄一定欣欣向榮。

至於總統蔡英文及前總統陳水扁透過臉書對韓國瑜主張的九二共識有所批評，韓國瑜重申九二共識是兩岸關係的「定海神針」，中國大陸市場約占台灣40%的外銷市場，當然要維持兩岸和平交流及往來，好帶動高雄經濟繁榮。

韓國瑜並希望，在高雄不談政治只衝經濟，右拳衝經濟，左拳辦教育及照顧弱勢，這是市府未來的兩大施政策略。

他又說，他2月底要到星馬簽3年合約，確保未來當地大型超商採購高雄農特產的量。農特產外銷有出路，內銷就會較穩定。他上個月到永安兒童之家夜宿一晚後，近日獲台中一家企業的善心人士迴響，對方除將捐消防車及調整課桌椅，也願提供青年創業基金，不求回報，業者只希望他們事業有成後回饋社會，把愛傳下去。

韓國瑜下午赴台南輔選立委補選國民黨參選人後，晚間趕回高雄愛河畔愛河燈會會場，觀賞明華園戲劇總團招牌大戲「花燈六百年」，隨後至一家酒吧透過臉書進行深夜直播並品嚐店家調酒。

韓國瑜表示，到台南輔選讓他感受到雲嘉南高屏地區是個生命共同體，水資源、交通路線、農特產及生活方式都很像，希望各縣市能攜手將南部農特產賣出去，醫療方面也能加強合作；南部近700萬人口出國卻常要遠赴桃園搭機，這是因南部缺乏一個較好的機場，這也是南部各縣市要共同努力的。（編輯：林治平）1080217