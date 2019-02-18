李登輝一句啞巴彈情報員囚20年返台 軍情局：從優補償

（中央社記者游凱翔台北18日電）軍事情報局今天表示，「少康專案」聯絡人楊銘中在中國服刑20年間，軍情局每月發給家屬生活費、慰問金等，返台後也發放補償金、財損等補償，並高度尊崇為國犧牲奉獻精神。

針對「ET today獨立評論」指稱楊銘中在中國服刑期間政府未給予關心，國防部軍事情報局上午發布新聞稿表示，楊銘中服刑近20年期間，軍情局依照「國家情報工作法」及相關規定照顧家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節慰問金，並提供家屬赴中國探視全額經費。

軍情局指出，楊銘中服刑期間，政府充分支援經費以改善獄中生活及爭取減刑，並獲減刑5年4個月成效，才能提早獲釋返台。

軍情局也說，楊銘中返台後，軍情局均協助安排健康檢查與醫療補助，秉持「從寬、從優、從速」辦理補償，內容包括補償金、資遣費、財損補償等，藉此照顧楊銘中的生活。

但軍情局表示，楊銘中民國73年因案判刑禁役，軍情局自84年以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實，均無法恢復軍職身分。政府及國防部均高度尊崇楊銘中為國犧牲奉獻精神，並依法「從寬、從優」照撫，懇請各界支持國家安全工作。

國防部軍事情報局1990年代發動「少康專案」，當時共軍少將劉連昆被吸收，提供台灣方面許多重大情報，不過，1996年台海飛彈危機期間，中共從時任總統李登輝「啞巴彈」相關談話，發現情報可能洩漏，經過調查，劉連昆遭中共逮捕並判處死刑，為劉連昆遞交情報的楊銘中則被捕囚禁。（編輯：張均懋）1080218