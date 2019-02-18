加駐台代表訪中央社 盼提高加拿大能見度

（中央社記者游凱翔台北18日電）加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今天拜會中央通訊社時表示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，希望能促進雙邊投資，並提升加拿大在台灣的能見度。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹去年8月就任，上任後首次訪問中央通訊社，並與社長張瑞昌、總編輯陳正杰等主管晤談。

芮喬丹說，身為一個在台灣的加拿大人，他認為加拿大在台灣的能見度偏低，這對他來說是一個問題、也是挑戰，因為加拿大對台灣很重要，雙方擁有許多商業、文化的合作與交流，應該設法提升加拿大在台灣的能見度。

他說，加拿大有20萬居民來自台灣，但台灣在加拿大的能見度也偏低。他並說，提高能見度具有政治上的重要性。

張瑞昌認同應該加強台灣與加拿大的彼此瞭解。他舉例說，許多台灣人誤以為對台灣貢獻良多的加拿大籍傳教士馬偕是美國人。

張瑞昌說，不論是台灣的基礎建設、建築或科技，都有來自加拿大的成果，例如台北捷運公司文湖線的車廂與台北101大樓內的抗震裝置阻尼器等。

對台灣貢獻良多的傳教士馬偕（左）與電影「死侍」主角萊恩雷諾斯都是加拿大人。（圖左取自維基共享資源，版權屬公有領域；右取自facebook.com/DeadpoolMovie）

他們也談到，不管是好萊塢明星或NBA球星，有多人來自加拿大，但一般民眾並不知道，例如飾演電影「死侍」（Deadpool）主角的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、「樂來越愛你」（La La Land）與「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）的主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）以及主演「捍衛任務」（John Wick）和「駭客任務」（Matrix）的基努李維（Keanu Reeves）、歌星席琳迪翁（Celine Dion）、前NBA球星史蒂芬‧奈許（Stephen Nash）等人，都是加拿大籍。

芮喬丹指出，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，在科技產業方面的合作則是第5大。去年12月，加拿大新創科技加速器（Canadian Technology Accelerator）在台灣啟用，這是加拿大在北美以外第一個啟用的新創科技加速器計畫。

他預告，今年起將有數家科技公司來到台北，投入人工智慧與物聯網等高科技領域，希望加強雙方合作。

除了經濟之外，芮喬丹表示，加拿大與台灣在原住民事務方面有很密切的交流，雙方都在推動與原住民和解的工作，他希望持續促進雙方的互動與合作。1080218

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（右）18日拜會中央通訊社，和中央社社長張瑞昌（左）就文化、商業交流等方面交換意見。芮喬丹表示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，盼能促進雙邊投資，並提升加拿大在台灣的能見度。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日