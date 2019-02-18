這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

加駐台代表訪中央社 盼提高加拿大能見度

最新更新：2019/02/18 16:11
加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（右）18日拜會中央通訊社，由中央社社長張瑞昌（左）熱情接待。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日
加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（右）18日拜會中央通訊社，由中央社社長張瑞昌（左）熱情接待。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今天拜會中央通訊社時表示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，希望能促進雙邊投資，並提升加拿大在台灣的能見度。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹去年8月就任，上任後首次訪問中央通訊社，並與社長張瑞昌、總編輯陳正杰等主管晤談。

芮喬丹說，身為一個在台灣的加拿大人，他認為加拿大在台灣的能見度偏低，這對他來說是一個問題、也是挑戰，因為加拿大對台灣很重要，雙方擁有許多商業、文化的合作與交流，應該設法提升加拿大在台灣的能見度。

他說，加拿大有20萬居民來自台灣，但台灣在加拿大的能見度也偏低。他並說，提高能見度具有政治上的重要性。

張瑞昌認同應該加強台灣與加拿大的彼此瞭解。他舉例說，許多台灣人誤以為對台灣貢獻良多的加拿大籍傳教士馬偕是美國人。

張瑞昌說，不論是台灣的基礎建設、建築或科技，都有來自加拿大的成果，例如台北捷運公司文湖線的車廂與台北101大樓內的抗震裝置阻尼器等。

對台灣貢獻良多的傳教士馬偕（左）與電影「死侍」主角萊恩雷諾斯都是加拿大人。（圖左取自維基共享資源，版權屬公有領域；右取自facebook.com/DeadpoolMovie）
對台灣貢獻良多的傳教士馬偕（左）與電影「死侍」主角萊恩雷諾斯都是加拿大人。（圖左取自維基共享資源，版權屬公有領域；右取自facebook.com/DeadpoolMovie）

他們也談到，不管是好萊塢明星或NBA球星，有多人來自加拿大，但一般民眾並不知道，例如飾演電影「死侍」（Deadpool）主角的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、「樂來越愛你」（La La Land）與「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）的主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）以及主演「捍衛任務」（John Wick）和「駭客任務」（Matrix）的基努李維（Keanu Reeves）、歌星席琳迪翁（Celine Dion）、前NBA球星史蒂芬‧奈許（Stephen Nash）等人，都是加拿大籍。

芮喬丹指出，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，在科技產業方面的合作則是第5大。去年12月，加拿大新創科技加速器（Canadian Technology Accelerator）在台灣啟用，這是加拿大在北美以外第一個啟用的新創科技加速器計畫。

他預告，今年起將有數家科技公司來到台北，投入人工智慧與物聯網等高科技領域，希望加強雙方合作。

除了經濟之外，芮喬丹表示，加拿大與台灣在原住民事務方面有很密切的交流，雙方都在推動與原住民和解的工作，他希望持續促進雙方的互動與合作。1080218

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（右）18日拜會中央通訊社，和中央社社長張瑞昌（左）就文化、商業交流等方面交換意見。芮喬丹表示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，盼能促進雙邊投資，並提升加拿大在台灣的能見度。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日
加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（右）18日拜會中央通訊社，和中央社社長張瑞昌（左）就文化、商業交流等方面交換意見。芮喬丹表示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，盼能促進雙邊投資，並提升加拿大在台灣的能見度。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日
加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（中）18日拜會中央通訊社，和中央社社長張瑞昌（左3）、總編輯陳正杰（左2）等人合影。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日
加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（中）18日拜會中央通訊社，和中央社社長張瑞昌（左3）、總編輯陳正杰（左2）等人合影。中央社記者謝佳璋攝 108年2月18日
延伸閱讀
加拿大駐台代表熱愛運動 最美好回憶爬玉山接任加拿大駐台代表 芮喬丹盼促能源等合作科技部譜跨國合作 加國新創科技加速器進駐台灣加拿大前亞太事務國務部長 挺台灣國際參與
地機族