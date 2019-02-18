總統府：韓國瑜酒後直播不是好點子[影]

（中央社記者游凱翔台北18日電）國民黨籍高雄市長韓國瑜昨天拜訪酒吧、喝酒並直播，指「全台灣人都欠高雄人」。總統府發言人林鶴明今天說，大家都愛高雄，希望與地方合作爭福利，但酒後直播一定不是好點子。

總統府下午召開「總統府建築百年主視覺記者會」，記者會結束後開放媒體時事問答。有媒體詢問，韓國瑜昨天拜訪酒吧、喝調酒談高雄經濟，並指高雄犧牲環境撐起全台重工業發展，「全台灣人都欠高雄人」；也指行政院長蘇貞昌上任後，要求重寫前瞻計畫補助款計畫。

韓國瑜質疑前瞻計畫被要求重寫的部分，行政院副院長陳其邁上午已回應，「沒這回事，原計畫和補助都不變」；林鶴明也表示，韓國瑜上任已超過一個月，大家都很清楚城市的治理千頭萬緒，相信高雄市民對韓國瑜期待很高，希望韓國瑜的發言、關心的議題回到市政上，在提出這麼多政見後，趕快具體落實。

針對韓國瑜質疑民進黨的兩岸論述，林鶴明指出，兩岸事務是蔡總統的職權，蔡總統近年面對兩岸事務、國際議題上，國際社會給予台灣肯定與支持，而台灣本身就是主權獨立的國家，方向就是更民主、更自由、更安全、更繁榮。

林鶴明最後表示，希望中央與地方政府可以一起合作、爭取更多福利，因為大家都愛高雄，「但酒後直播一定不是好的點子」。（編輯：楊凱翔）1080218