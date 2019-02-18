總統府百年特展3月登場 中央社老照片憶當年

（中央社記者游凱翔台北18日電）今年是總統府主建築落成百年，將有路跑、郵票發行等慶祝活動，其中「府100特展」3月24日將開展，中央社也躬逢其盛，精選百張照片，透過展覽回顧台灣人民百年來的共同記憶。

今年是總統府主建築物落成100週年，總統府今天下午召開「總統府建築百年主視覺記者會」。

發言人林鶴明表示，總統蔡英文上任後訴求「人民的總統府」概念，秉持開放的態度將不一樣的活動、展覽帶進總統府，例如過去曾舉辦的星戰日、重機不老騎士、世大運台灣英雄大遊行等，都獲得熱烈迴響。

林鶴明指出，甚至去年也找來農民朋友在總統府內舉辦市集，藉更開放的活動讓總統府成為「人民的總統府」，有別於權力象徵的場域，讓人民擁有更多參與感。

主視覺設計師馮宇回憶，剛承接這項任務時，就覺得這是一份很有意義的工作，因為喚起小時候回憶，父母親那時候都會載著他到西門町玩樂，因此在路途中只要看見總統府這棟建築物，就知道會有好事情會發生。總統府對馮宇來說，代表著美好的回憶。

針對主視覺的設計意涵，馮宇表示，總統府是台灣重要的建築，對民眾來說，它承載過去這片土地的歷史，有著大家許多共同的記憶。整體識別設計以「前進」為主要精神，設計靈感源自建築外觀紅白相間的橫帶裝飾，在視覺語言上，具有速度、向前的涵義，適逢總統府建築滿100年，不僅是回顧過去，更是為了迎接下一個100年。

在圖像設計方面，運用橫帶裝飾與紅磚，質樸呈現出建築外觀輪廓。紅磚在意象上有世代累積、眾人合力的象微，在建築百年的時刻，更具鼓舞人心之意。進一步將標誌圖像分為「紅磚、圓弧、箭頭」三個部分，藉此傳達過去、現在、未來的連結，從「過去」上世代累積的基礎，到「現在」向前推進軌跡，前進到「未來」凝聚共識方向。

總統府也表示，除了主視覺設計外，也有實體的活動供民眾共襄盛舉，分別是3月24日「總統府建築百年暨統一發票盃路跑」及總統府建築百年特展「府100」開展；4月2日「總統府建築百年紀念郵票發行」。

另外，中央通訊社也參與「府100特展」中的「歷史影像」部分。總統府公共事務室主任張文蘭表示，由於中央社是歷史悠久的國家通訊社，照片資料庫相當完整，因此精選百張老照片展覽，照片多屬於人民的視角，看待總統府百年來內、外發生了什麼事，也希望透過照片，再現人民的共同記憶與喜怒哀樂，進而回顧過去、展望未來。（編輯：楊凱翔）1080218