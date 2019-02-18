柯韓被拱選2020 呂秀蓮酸：乾脆多設幾個總統

（中央社記者顧荃台北18日電）前副總統呂秀蓮今天表示，台北市長柯文哲當選後，哪天在關心市政，就是要往總統府衝；高雄市長韓國瑜才剛當選，也是被拱著要選總統，「乾脆多設幾個總統好了」。

呂秀蓮上午接受POP Radio專訪時，談到韓國瑜日前批評台灣鬼混了20多年，她認為，韓國瑜以前當北農總經理、當過立委好幾年，「應捫心自問，過去有沒有鬼混」。

她表示，台灣在國際上的各種評比，除了面積比較小以外，很多人文指標都在20名以內，「這怎麼叫鬼混？」台灣遭遇被中國阻止加入國際組織的「虐待」之下，還能撐出這樣的成績，不要說是鬼混，希望大家用善念來肯定。

呂秀蓮說，韓國瑜選舉時說都講經濟、不講政治，現在卻不一樣，當選後沒有顧忌，都在談政治、不談經濟，「馬上原形出來了」。

至於兩岸議題，國民黨主席吳敦義先前拋出簽兩岸和平協議，呂秀蓮認為，兩岸簽署和平協定要有國際認定，不能落入國共內戰的思維。

柯文哲與上海市台辦主任李文輝今天在台北磋商雙城論壇相關事宜，呂秀蓮說，台北市是台灣首都，「跟上海雙城論壇，這樣夠嗎？」有志氣的台北市長，應該爭取跟北京雙城論壇。

主持人問到針對退休高階將領或政務官赴陸將修法加強管制，規定退休15年內，不可參與中國大陸政治活動，呂秀蓮則認為，千萬不要因人、因黨修法立法，否則「絕對是惡法」，全民會吃苦頭。（編輯：黃國倫）1080218