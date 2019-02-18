蘇嘉全會見歐洲議會友台小組 盼強化台歐關係

（中央社記者范正祥台北18日電）立法院長蘇嘉全今天會見歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）時表示，期盼訪問團在台歐洽簽雙邊投資協定（BIA）的議題上，給予協助，加強台歐經貿關係。

朗根和歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏（Georg Jarzembowski）、議員貝爾德（Bas Belder）、議員庫侃（Eduard Kukan）、議員蒲睿達（Cristian Dan Preda）及幕僚一行，到立法院會見蘇嘉全。

立法院「台灣與歐洲議會議員友好協會」成員、民主進步黨立法委員余宛如，立法院秘書長林志嘉，以及德國在台協會代表王子陶等人在場。

蘇嘉全首先歡迎訪問團，並介紹此時在台灣仍屬於農曆春節期間，特別是明天就是元宵節，在他家鄉屏東及其它縣市都有燈會活動，邀請訪問團若有行程空檔可前往欣賞。

會見過程中，蘇嘉全也感謝訪問團近日在歐洲議會為台灣發聲。

蘇嘉全說，台灣雖小，但經濟實力排名在全球20名之內，同時歐盟也是台灣第5大貿易往來國家，歐商是在台為外人直接投資的首位，足見台歐盟關係日益密切。

他也提到，台灣現在正發展綠色能源，而歐洲各國掌握最頂尖的相關技術，期盼訪問團貴賓回國後能夠協助推動開發，促進彼此合作，同時希望訪問團在台歐洽簽BIA的議題上，給予協助，加強台歐經貿關係。

朗根致詞時盛讚台灣民主成就。朗根說，他了解到台灣在此時面臨的挑戰，特別是中國政府在總統蔡英文上任以來，就不斷升高兩岸緊張情勢，在近日發表的「告台灣同胞書」中，也散發恫嚇的訊息。

朗根表示，歐盟對兩岸關係立場清楚，希望兩岸問題能透過雙方尋求和平方式解決。（編輯：王永志）1080218

立法院長蘇嘉全（右）18日在會客室，接見歐洲議會保守黨團議員、歐中關係報告主筆人貝爾德（Bas BELDER）（左2）等一行。中央社記者施宗暉攝 108年2月18日

立法院長蘇嘉全（中）18日在立法院會見歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）（左6）一行時表示，感謝歐洲議會為台灣發聲，也期盼訪問團在台歐洽簽雙邊投資協定（BIA）的議題上，給予協助，加強台歐經貿關係。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月18日