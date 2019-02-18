北農召開臨時董事會 黃向羣接任董事長

北農18日舉行臨時董事會及常務董事會，約進行半小時就確定由前民主進步黨台北市議員黃向羣（圖）接任董事長一職。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北農產運銷公司1月底通過由農委會農金局副局長翁震炘出任北農總經理；今天舉行臨時董事會及常務董事會，半小時就確定由前民主進步黨台北市議員黃向羣接任北農董事長。

繼翁震炘出任北農總經理後，北農今天舉行臨時董事會及常務董事會，約進行半小時就確定由黃向羣接任董事長一職。

黃向羣會前受訪時表示，北農董事長現由台北市副市長彭振聲兼任，希望相關人事案可以趕快就定位，因自己以前的議員身分僅只有監督權，對於經營細節並未太深入了解，若自己能提早上任對公司和拍賣系統都較有利。

媒體追問，由於黃向羣被視為民主進步黨的蘇系人馬，這次人事案是否想藉此拉攏行政院長蘇貞昌。黃向羣表示，自己並無如此感覺，台北市長柯文哲也未和他多交代北農董事長後續運做相關事項，僅希望董事長和總經理之間能好好配合。

黃向羣說，柯文哲是看上他過去擔任議員的問政表現和清廉度，所以認為適任此職。

由於北農常務董事、全國農會總幹事張永成對於北農上次召開臨時董事會程序有微詞。黃向羣認為，按規定召開臨時董事會需在7天前行文，但上次開會事前通知較倉促，董事若有意見也是正常，但這次開會都符合必要程序，應無太多問題。

對於開議後是否會和翁震炘應台北市議會要求備詢。黃向羣說，自己是議員出身，一定會接受議會監督，對於議員問題都會主動解決，也會全力配合。（編輯：李亨山）1080218