同婚專法 陳其邁：釋憲與公投間做最好決定

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北18日電）行政立法協調會報今天討論本會期優先法案。民進黨團幹事長管碧玲說，還沒看到同婚專法草案內容，但主持會議的行政院副院長陳其邁說，會在釋憲、公投間做最好的決定。

行政院今天中午與民主進步黨立委舉行行政立法協調會報，討論本會期優先法案，由行政院副院長陳其邁與民進黨立法院黨團總召柯建銘共同主持。

與會者透露，民進黨新境界智庫執行長邱義仁、民進黨秘書長羅文嘉、民進黨發言人李問都有與會；羅文嘉在會中提到，公民投票法修法很重要，並關注是否能在優先法案中加入更多民生法案。

對於國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重返執政要簽兩岸和平協議，管碧玲說，會中有討論到「雙公投」，即在簽訂前就要先辦諮詢性公投、事後也要公投，可能會在兩岸人民關係條例中去研議。

管碧玲也指出，社會最關心酒駕、虐童防制問題，行政院都有提出優先法案；其中在虐童部分有立委認為，除了重罰防止虐童外，還要有更完整的配套，例如家庭教育法，從上游的家庭教育著手。

她說，攸關農地工廠合法化的工廠管理輔導條例，到了必須面對的時候，但草案內容今天沒時間討論，正在等政務委員張景森向行政院長蘇貞昌報告，但這件事必須處理。

另外，同婚專法大家都很關心，但都還沒看到草案內容，也不了解方向，陳其邁則向大家解釋，這問題會在釋憲、人民公投間做最好的決定；她也建議，如果法案名稱這麼難決定，可以參考美國的立法例，叫做「大法官748號釋憲案施行條例」，但沒有做成結論。

管碧玲表示，社會對話走了這段路，從街頭的衝撞，最後用大法官這個最高的憲法解釋機構，還有全民公投角力，釋憲雖高於一切，但主權在民，很難不面對，顯示這件事社會意見分歧，世代對話沒有完成；盼大家互相體諒、互相珍惜，再往前走，雙方不要互貼標籤。

愛家公投通過後，行政院依法須在3月1日前提出同婚專法，對於法案名稱，各陣營仍在積極遊說，日前傳出多數綠委傾向制定「同性伴侶法」，降低社會爭議，但具體版本尚未定案。（編輯：林淑媛）1080218