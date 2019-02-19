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簽兩岸和平協議須公投 蘇貞昌：沒有衝著誰

最新更新：2019/02/19 10:11
民進黨將兩岸人民關係條例修法列為最優先法案，明訂簽署任何政治協議前須先公投。行政院長蘇貞昌19日上午表示，修法是針對國家重要事務，沒有衝著誰，法律是全國適用。中央社記者徐肇昌攝　108年2月19日
民進黨將兩岸人民關係條例修法列為最優先法案，明訂簽署任何政治協議前須先公投。行政院長蘇貞昌19日上午表示，修法是針對國家重要事務，沒有衝著誰，法律是全國適用。中央社記者徐肇昌攝　108年2月19日

（中央社記者陳俊華台北19日電）民進黨將兩岸人民關係條例修法列為最優先法案，明訂簽署任何政治協議前須先公投。行政院長蘇貞昌今天說，修法沒有衝著誰，法律是全國適用，且中國對台灣不放棄武力，「我們要小心」。

行政院昨天與民進黨立委舉行行政立法協調會報，討論本會期優先法案，「保台」法案部分，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）修正草案，明訂兩岸進行政治協議前，協議內容必須由台灣2300萬人決定，以及公投條件與門檻；協議內容必須尊重台灣民意，也必須經過公投程序，獲得大部分台灣人民支持。

蘇貞昌上午到立法院備詢前受訪時表示，修法沒有針對誰，是針對國家重要事務，「沒有衝著誰，法律是全國適用、規範全民」，大家知道中國是對台灣不放棄武力的國家，「我們要小心」。

媒體詢問，又有台灣藝人「焦糖哥哥」被中國封殺。蘇貞昌說，中國是極權國家，大家看得清清楚楚，再有錢的富商說關就關、再漂亮的女星說關就關，關在哪都不知道。現在要出版書，中國不高興誰寫的，要封殺就封殺，連續劇看一半說停就停，「這樣的國家，您要跟他往來嗎？」看到這樣的生活形式還放心嗎，請國人同胞要多多小心。（編輯：趙蔚蘭）1080219

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