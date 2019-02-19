韓國瑜指重寫前瞻計畫補助 蘇貞昌：滿嘴胡說

（中央社記者陳俊華台北19日電）高雄市長韓國瑜直播指出，不滿行政院要求高雄重寫前瞻建設計畫補助。行政院長蘇貞昌今天駁斥「滿嘴胡說」，若他有請韓國瑜重寫，那他向韓國瑜道歉；如果沒有，「請他跟我道歉」。

韓國瑜17日在直播指出：「行政院長上台後，要求高雄市府申請前瞻計畫補助要全部改寫」。這樣的說法隨即引發關注。

蘇貞昌上午在立法院施政總質詢前受訪表示，「那是半夜酒館開直播，滿嘴胡說」，韓國瑜說是因為行政院長換人後，計畫全部重寫，如果韓國瑜拿得出一張他當行政院長後，要求韓國瑜重寫的（證據），「那我跟他道歉、跟全體高雄市民道歉」，如果韓國瑜拿不出來，「那他應該跟我道歉、跟行政院公務人員道歉」，不要給禿子漏氣、勇敢一點。

蘇貞昌說，這老早在前行政院長賴清德任期時，因為高雄市長換人，為了尊重高雄市長，原本行政院補助高雄新台幣100多億元建岡山段捷運，所以問韓國瑜有沒有意見，高雄市政府也回覆願意繼續，所以事情都在繼續，「可能是他酒喝多了」。

另外，媒體詢問，桃園市長鄭文燦指年金改革是失敗的社會溝通及改革布局。蘇貞昌說，年改是要好好溝通，鄭文燦說的內容他並不清楚，但是可以檢討。（編輯：李信寬）1080219