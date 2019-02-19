陳國恩接任海巡署長 4原則防堵非洲豬瘟

國安局副局長陳國恩接任海巡署長，19日舉行布達典禮，他會後受訪表示，很高興接下這個任務，責任重大，未來將和海巡弟兄一起打拚，海巡5大核心任務均為重點工作。中央社記者黃麗芸攝 108年2月19日

（中央社記者黃麗芸台北19日電）國安局副局長陳國恩接任海巡署長，今天舉行布達典禮，他表示，除戮力海巡5大核心任務外，也會以最嚴謹態度和最高標準等4原則，強力防堵非洲豬瘟疫情。

海巡署今天舉行新任署長布達典禮，並由海委會主委李仲威主持。

李仲威致詞表示，海巡署成立19年以來，在全體同仁努力下建立優良基礎，持續戮力「海域治安、漁權維護、救生救難、海洋保育、海洋事務」等5大核心任務，也以責任、榮譽、勇氣、創新等信念持續勉勵。

陳國恩會後受訪表示，海巡署過去在前署長李仲威領導下，各項施政作為都獲得民眾高度肯定和支持，自己很高興接下這個任務，責任重大，未來將和海巡弟兄一起打拚，海巡5大核心任務均為重點工作。

他說，未來將持續發揮李仲威所強調的有責任和榮譽等優良傳統信念外，也會一起打拚維護國家安全利益和民眾福祉。

面對當務之急的非洲豬瘟議題，陳國恩說明海巡署防堵作為的4個原則，分別是以最嚴謹態度和最高標準進行防堵，寧可多做不可少做，並且要有長期作戰的準備，務必做到滴水不漏，以維護國民健康和國家經濟穩定。

此外，陳國恩說，海巡署也會遵循總統蔡英文「國艦國造」政策，持續執行「籌建海巡艦艇發展計畫」及籌補「紅外線熱影像系統」及「旋翼型無人飛行載具」等智慧科技配備，強化任務執行效能；並將依行政院長蘇貞昌指示，加強和民眾溝通、積極解決民怨。

他提到，國家公務員沒有選擇戰場的權力，對於每個工作都會盡心盡力做好，承擔是榮譽。

為廣納建言，海巡署表示，將盡快成立「CGA署長室粉絲專頁」，除聆聽同仁心聲外，也會虛心接受民眾建議，致力維護漁民權益，讓海巡署成為一個「接地氣」的機關。（編輯：張雅淨）1080219