林佳龍：高雄前瞻計畫沒退回重審 按程序進行

（中央社記者劉冠廷台北19日電）高雄市長韓國瑜指行政院要求重寫前瞻建設計畫補助計畫，交通部長林佳龍今天說，沒退回重審，是徵詢對於高雄捷運延伸案推動的意見，高雄市也已函覆，目前按照程序在進行中。

韓國瑜日前稱行政院要求高雄重寫前瞻建設計畫補助計畫，並指就是高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段。對此，林佳龍上午到立法院備詢前受訪表示，國家的重大建設，在選舉後、交接前的這段期間，在一些審查的程序上，會尊重新當選的首長，這是正常的行政程序。

林佳龍說，韓國瑜應是不小心說錯了，後來韓國瑜也澄清並不是所有前瞻計畫都退回；事實上也沒退回重審，而是徵詢對於高雄捷運延伸案推動的意見，高雄市也已函覆，目前按照程序進行中。

華航罷工事件順利落幕，但外傳華航董事長何煖軒將去職，林佳龍表示，現階段華航要做的工作是復原的工作，恢復正常的營運，有關於這次勞資爭議對於旅客權益的影響，做好彌補，接下來也希望能夠形成良好的勞資關係，在這基礎下做好，進行有關於制度與人事的改革。

此外，在維持蔬果假日配送方面，林佳龍說，農民很辛苦，若假日沒做蔬果的配送，可能會有腐爛、浪費的問題產生，經過與物流業者協調，業者很樂意幫忙，其中有2家業者會重新收件，另外2家則是用預約的方式來辦理。

他也說，當然也要做好對司機權益的保障，不管是排休或是加班的相關規定，會督促業者加以落實；大家應會支持，這對農民、物流業者，是一個最好的安排。（編輯：張均懋）1080219