柯文哲頻談國防 蘇貞昌：部長不用跟市長交鋒

（中央社記者陳俊華、范正祥台北19日電）台北市長柯文哲對募兵制提出質疑。國防部長嚴德發今天說，那是柯文哲的個人意見；行政院長蘇貞昌則說，部長用不著跟一個市長言論上交鋒，只要把決心講清楚。

台北市長柯文哲在18日晚上播出的電視節目專訪表示，募兵制的人事費用太高，會擠壓軍購費用，並指美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛、美國在台協會（AIT）主席莫健都抱持同樣看法。

立法院會今天進行施政總質詢。時代力量立委徐永明指出， 柯文哲說募兵制有問題，還說是美國人的意見，兩岸若發生衝突，台灣連兩天都撐不下去，他要問，柯文哲有秘密管道還是假傳聖旨。

嚴德發答詢時表示，自己的國家自己救，如何展現防衛決心最重要，國防部絕對有能力、有信心守護家園，時間不是問題，沒辦法量化數字來表示，有信心守到最後。

嚴德發也說，美方有對募兵制表達關心，柯文哲與美方的管道他不知道，國防部有跟美方說明，「那是他（柯文哲）個人意見」。

蘇貞昌表示，嚴德發講得很清楚，不把時間量化，但把決心講清楚，「部長用不著跟一個市長言論上交鋒」；他舉例，當二戰納粹政權非常強、飛彈在攻擊英國時，時任英國首相的邱吉爾說過一番話，最適合現在的台灣，「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道，我們絕不投降」。

徐永明說，不希望蘇貞昌陷入邱吉爾的境界，那時已經發生戰爭了；蘇貞昌則說，沒有人願意陷入那個境界，但一定要有那個態度。

另外，嚴德發在會前媒體堵訪時也說，募兵制是精兵政策，最主要是展現防衛決心。不跟中共做軍備競賽，必須要建立量適質精戰力強的軍隊，才能保護家園，請國人支持，「走募兵制完全是以我們專業的判斷和決心來做」。（編輯：李信寬）1080219