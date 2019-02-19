遭質疑多變 吳敦義：初選機制尊重不同意見

國民黨主席吳敦義（中）日前提總統初選全黨員投票構想，18日又拋黨員投票和民調占比各半，遭質疑多變。吳敦義19日到指南宮參加敬天祈福活動前受訪表示，這不是常常在變，而是還沒有定案前，當然要尊重不同意見。中央社記者郭日曉攝 108年2月19日

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨主席吳敦義日前提總統初選全黨員投票構想，昨天又拋黨員投票和民調占比各半，遭質疑多變。吳敦義今天說，這不是常常在變，而是還沒有定案前，當然要尊重不同意見。

吳敦義今天到指南宮參加敬天祈福活動，對於總統黨內初選機制，他強調，不是一個人或一群人有一個意見，就跟鐵打的一樣完全不能斟酌，有不同的意見之後才有不同的思考，經過智庫把內外學者專家的意見整合，並做成建議案給黨最高決策機構中常會討論。

吳敦義並還原提及黨員投票和民調各半的過程，吳敦義說，過去國民黨的提名辦法是民調7成、黨員投票3成決定，但中常委有不同意見，他們認為如果國民黨提名的人，黨員不能參與，那就不能算是國民黨所提名的人，所以幾經思考後，考慮讓黨員投票和民調占比取得平衡。

吳敦義指出，黨員投票等於代表國民黨公共的意思，民調也能夠讓非黨員參與，只要辦得公正客觀，會有很好的代表性。

吳敦義並說，如果黨員投票、民調各占5成這個機制確定了，有人建議，若誰在黨員投票的那部分高度領先，就讓總統候選人同時也接任黨主席，對此他認為這並非是沒道理的事。

至於陸委會請行政院將公務員赴陸管理制度列為本會期優先法案，吳敦義說，現在突然要延長為卸任15年要受管制，當然很多人會有高度的質疑，是不是刻意卡誰，且若要追溯既往，本來就不符合正常的狀況。

吳敦義說，國家機密保護法不是不可以修法，但應是完成修法程序後卸任的首長，才需要接受這樣的制約，不應溯及既往。

至於民進黨日前稱兩岸和平協議不是吳敦義訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語，吳敦義說，他本來就可以去大陸，為什麼要提兩岸和平協議，他過去擔任國民黨副主席和秘書長時，他就去過大陸正式訪問；另日前有人說他520之後會帶15縣市長登陸，他說不會有這種狀況，也從未考慮過。

此外，吳敦義表示，他參選黨主席時提過，如果將來國民黨重返執政，會將現在對於退休軍公教警消人員過度的年金改革做適度調整，很多人建議他說，政府可利用消費券的方式同額補發他們被砍掉的金額，還可以促進經濟動能，這個意見也值得蔡英文政府思考。（編輯：張均懋）1080219