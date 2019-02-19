柯文哲批政治算計 民進黨：請多關心市政

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北19日電）台北市長柯文哲指民進黨中央充滿政治算計，民進黨副秘書長徐佳青今天說，請柯文哲多關心市政，這才是市民的期待。

柯文哲在昨晚播出的電視節目專訪中再度重批民進黨中央與新潮流系，稱民進黨黨內有派、派內有系，新系是「國家禍害」，黨中央則是充滿「政治算計」。

民進黨副秘書長、新潮流成員徐佳青表示，請市長多關心市政，專心在市政上，這才是市民的期待。

民進黨立法院黨團書記長、新潮流成員鄭運鵬說，柯文哲這幾年來很容易對人有偏見，包括市府之前的官員，柯文哲對人的成見很深。柯文哲身為政治領袖，對人的評價不需要捕風捉影。

鄭運鵬說，近年來被柯文哲點名的民進黨內先進，不論是新潮流或其他系統，這幾年應該都有幫過柯文哲，被柯文哲扣到帽子的、影射到的，一定都很不舒服，一竿子打翻一船人，這樣真的很不恰當。

他表示，柯文哲應該負起公眾人物應該要有的言論責任，對事、對人都要尊重。

民進黨立委羅致政說，希望柯文哲把更多的精神、心思放在市政的建設與推動上。他說，這兩天去台北燈會，沿途沒有看到任何流動廁所，顯示柯文哲光是燈會就不是辦得很優。

羅致政表示，有關「政治算計」等批評，這些字眼都太過粗糙，到底誰在算計，人民看得很清楚。

他說，跟市政無關的議題，太多發言對國內政治氛圍沒有幫助，還會造成沒有必要的困擾，這些言論對於台灣內部政治和諧沒有太大的幫助。（編輯：謝佳珍）1080219