蘇貞昌：台灣就是國家 不會連署喜樂島台獨公投

行政院長蘇貞昌（中）19日在立法院答詢，對於要不要連署喜樂島聯盟推動的台獨公投，蘇貞昌說：「現在台灣就是一個國家，不是主張公投，而是怎麼樣守護主權。」中央社記者徐肇昌攝 108年2月19日

（中央社記者范正祥台北19日電）行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時說，現在台灣就是一個國家，「我認為現在我的工作就是怎麼樣子福國利民、維護主權」。對於要不要連署喜樂島聯盟推動的台獨公投，蘇貞昌說：「不會。」

立法院院會今天進行施政總質詢。中國國民黨立法委員柯志恩質詢時關切行政立法協調會報將兩岸人民關係條例修正草案列為最優先法案，明定簽訂兩岸和平協議前須公投。

柯志恩提到，國民黨歷屆黨主席提出的和平協議方向，最大的公約數就是「在中華民國憲法架構之下、國會監督、民意支持。」她質詢，「這難道還需要公投？這有賣台嗎？這有什麼好怕的？」

對於柯志恩的質疑，列席備詢的大陸委員會主任委員陳明通答覆，那是過去的內容，未來怎麼樣不知道。他強調，「我們只是建立制度，尋求社會高度共識。」

柯志恩表示，希望不要選舉到了，就誤導和平協議就是要去賣台，她說：「國民黨不會去賣台，從過去到現在，證明都不會是這個樣子。」

隨後，蘇昌昌答覆時說：「2012年馬英九選總統的時候也是說兩岸協議要公投。」

質詢時，柯志恩也就喜樂島聯盟推動台獨公投，質疑總統府和行政院對於此事都避而不談，沒有做出直接表態。她要求蘇貞昌回答，對於喜樂島聯盟未來提出的公投，要不要連署。對此，蘇貞昌說：「不會。」

蘇貞昌說：「現在台灣就是一個國家，不是主張公投，而是怎麼樣守護主權。」

蘇貞昌表示，現在他的工作就是怎麼樣子福國利民、維護主權。

對於蘇貞昌答覆強調福國利民、維護主權，柯志恩說：「國民黨也是。」

此外，國民黨立委陳宜民今天在立法院總質詢時表示，前行政院長賴清德曾說自己是務實的台獨工作者。他質詢，蘇貞昌自己的定位是在哪。對此，蘇貞昌說，他認為台灣已經是一個獨立的國家，他的工作就是守護主權，福國利民。（編輯：蘇龍麒\林沂鋒）1080219