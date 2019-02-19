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酒駕虐童刑責 朝野立委提案修法要嚴懲

最新更新：2019/02/19 13:16
近日酒駕事件頻傳，朝野立委共提出10項修法提案，要提高刑罰嚴懲酒駕行為。（中央社檔案照片）
近日酒駕事件頻傳，朝野立委共提出10項修法提案，要提高刑罰嚴懲酒駕行為。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北19日電）由於近日酒駕、虐童事件頻傳，朝野立委紛紛提案修法。立法院今天中午召開程序委員會，朝野立委共提出21案酒駕、虐童相關修法提案，全數排入22日立法院會報告事項的議程。

針對酒駕部分，包括國民黨立委呂玉玲、吳志揚、江啟臣、民進黨立委張廖萬堅、何欣純等人，提出「中華民國刑法第185條之3條文修正草案」，共10案，都是要提高刑罰，嚴懲酒駕行為。

在刑罰方面，有立委提案增加刑期，包括若是因而致人於死，將處死刑或無期徒刑或12年以上有期徒刑；但也有立委主張，若因酒駕致人於死，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，嚴懲酒駕者等。

至於在虐童方面，則有國民黨立委蔣萬安、民進黨立委陳亭妃、林俊憲、葉宜津等人提出「中華民國刑法第286條條文修正草案」，共11案，盼藉由加重虐童刑責，遏止犯罪。

在刑責方面，有立委提案對於未滿16者，施以凌虐或以他法妨害其身心的健全者，處1年以上、5年以下有期徒刑；因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

行政院去年就提出刑法修正草案，將虐童者處以6個月以上、5年以下有期徒刑，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

立法院程序委員會今天將這21案有關酒駕、虐童相關修法提案，全數排入22日立法院會報告事項。（編輯：蘇龍麒）1080219

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