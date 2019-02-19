卓榮泰：願和所有人及團體政黨保持開放合作

民進黨主席卓榮泰（前中）19日就台北市長柯文哲對民進黨的批評表示，在台灣優先及國家整體的利益前提下，他願跟所有的人、團體、政黨，保持開放合作的態度。中央社記者王鴻國攝 108年2月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨主席卓榮泰今天面對柯文哲的批評表示，他會採取最開放的態度，任何台灣優先及國家整體的利益為前提下，他願意跟所有的人、團體、政黨，保持開放合作的態度。

台北市長柯文哲接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪時，重批民進黨中央與新潮流系，稱民進黨黨內有派、派內有系，新潮流是「國家禍害」，黨中央則是充滿「政治算計」。

民進黨主席卓榮泰今天參加新北市議會民進黨團幹部交接受訪時對政治算計一事表示，「民進黨的高層是指我嗎？」他一直保持開放的態度，不論對人事佈局或政策的討論，甚至合作的對象，都採取最開放的態度。

卓榮泰表示，他希望有心為台灣利益、國家整體目標努力，所有的個人、政黨或組織，大家能夠拋開算計別人、說別人算計人的心態，才能夠真誠的合作。

卓榮泰表示，他採取最開放的態度，任何台灣優先及國家整體的利益為前提下，他願意跟所有的人、團體、政黨，保持開放合作的態度。

至於柯文哲批新潮流是國家禍害的問題，卓榮泰表示，新潮流是個團體，絕大多數的成員是民進黨員，希望國人同胞在批評任何的個人或團體時，不要一竿子打翻一條船，新潮流有很多優秀的同志，在各個階層與領域努力工作，不容許任何個人與團體去污衊黨員。

他表示，任何對民進黨有善意的批評，他絕對虛心的接受，但若是採泛指、統稱的概念，去打翻所有的人，他絕對不能接受，有必要，他會挺身而出。（編輯：李錫璋）1080219