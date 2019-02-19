總統初選 郝龍斌不支持賽前改規則

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨對總統提名已有相關辦法，若無特別異議，不需要更改，賽前改辦法對黨沒好處。且現在黨內談初選辦法若與現有辦法不同，都被解讀為陰謀，這對黨不好。

國民黨主席吳敦義日前表示，全民調在2016年已示範過是不可靠的東西。對於總統黨內初選採全黨員投票及總統候選人為當然黨主席的構想，吳敦義昨天再提，有人建議以5成黨員投票、5成民調選出人選，既然5成由全黨員投票，總統候選人接手黨主席也很合理。

郝龍斌今天接受廣播媒體專訪表示，黨內對於公職、包括總統提名已有規定，就是採7成民調、3成黨員投票，若超過1/2以上參選人支持，可改全民調。他認為，既然黨內已經有現有的辦法，且適用多年，如果沒有特別異議，不需要更改，「賽前改辦法對國民黨沒有好處」。

他說，現在黨內任何有意參選的人、或國民黨政治人物發言過程談到總統初選辦法，只要與現行辦法不同，都會被解讀有陰謀論，這對國民黨當然不好。

郝龍斌表示，現在應該照現有機制，若要進入初選只有兩個可能，就是七三比或是全民調，避免太多爭論，或是由參選人私下協商決定，而不是各自公開各抒己見，對黨不好，讓人覺得有內鬥的感覺。未來若初選機制不是照現有機制，應該組成委員會，由各陣營派代表參加。

對於吳敦義提出全黨員投票，郝龍斌指出，吳敦義的說法被曲解。據他了解，吳敦義講全黨員投票，不是指總統候選人100%由黨員投票決定，而是要占多少比例，昨天吳敦義也提出5成黨員投票、5成民調選出人選。

郝龍斌說，現在更急的事情是立委選舉，全台還有52個立委選區，國民黨沒有現任立委。他認為接下來提名的期程應分3階段處理，第1是有現任立委的選區提名，第2是沒有現任立委的選區提名，第3才是總統提名。

對於有中常委主張公職須任滿1/2才能轉參選他職。郝龍斌表示，現在如果要談二一條款、總統初選辦法，都可以談，但不是這次適用，這樣比較公平。

郝龍斌說，現在黨內最重要的是作戰力評估，且不應有框架，把所有戰將列入滾動式民調中長時間觀察，包括前總統馬英九、高雄市長韓國瑜。重點還是誰能贏，未來就讓誰出馬。過去國民黨都有做，這次總統選舉也應該要做。（編輯：謝佳珍）1080219