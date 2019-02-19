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外交部向世衛喊話：全民均健須同心協力

最新更新：2019/02/19 13:29

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）世界衛生日將至，世界衛生組織（WHO）在推特推文中強調「全民健康覆蓋」，並附上「全民均健」主題標籤。外交部推特也轉發推文，並向WHO喊話，唯有同心協力才能完成「全民均健」目標。

每年4月7日是世界衛生日（World Health Day），WHO日前在官方推特推文表示，世界上有數百萬的民眾無法享有健康照護，還有更多的人民被迫在醫療與日常花費（包括食物、衣服等）之間抉擇；這就是WHO將「全民健康覆蓋」（universal health coverage）作為今年世界衛生日關注重點的原因。推文也附上全民均健（healthforall）的主題標籤。

外交部也在官方推特轉發這則推文並表示，台灣2300萬人民被拒於WHO門外，「令人難過的是，他們沒有選擇的機會」；在世界衛生日將到來之際，「我們提醒WHO，唯有透過同心協力才能達到全民均健的目標」。推文結尾並加上TaiwanCanHelp的主題標籤，強調「台灣可以幫忙」。

今年世界衛生大會（WHA）將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，台灣正透過各種管道爭取獲邀以觀察員身份與會。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中共打壓，2017、2018連續2年台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：林沂鋒）1080219

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