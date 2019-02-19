談新潮流 柯文哲：好人加入派系會扭曲

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲昨天重砲批評民進黨新潮流是「國家禍害」，並指民進黨高層政治算計到人格扭曲；他今天說，團隊內有好人也有壞人，但加入派系後有限制，會被扭曲。

民進黨主席卓榮泰上午出席新北市議會民進黨團幹部交接，對於柯文哲批評表示「民進黨的高層是指我嗎？」指自己一直保持開放態度，不論對人事布局或政策的討論，甚至合作的對象，都採取最開放的態度。

卓榮泰表示，新潮流是個團體，絕大多數的成員是民進黨員，希望批評時不要一竿子打翻一條船。

台北市長柯文哲18日批評民進黨新潮流是「國家禍害」，並指民進黨高層政治算計到人格扭曲；他19日受訪時再表示，團隊內還是有好人也有壞人，但不論人原本是好是壞，加入派系後就會有限制。中央社記者鄭傑文攝 108年2月19日

柯文哲下午主持維護公共安全督導會報，開始前接受媒體訪問時表示，民進黨高層非指卓榮泰，「他算是好人」，有媒體追問對象是否指前行政院長賴清德，柯文哲說，「賴清德也還好」。

他表示，他的認知就是「新潮流是國家禍害」，團隊裡面還是有好人壞人，但民進黨已經是黨內有派、派內有系。

柯文哲表示，不論人原本是好人壞人，加入派系後會有限制，而他執政也發現有政治包袱，「就是說你本來是好人，派系利益會把你扭曲掉」。

至於他在「關鍵時刻」節目專訪中要高雄市長韓國瑜撐住，柯文哲說，是以他當市長的經驗為出發點，選舉時會積欠人情，執政時這些人情會變成包袱，「像我這樣的素人，還是有包袱」。

柯文哲說，韓國瑜的包袱一定比他更重，在這樣的狀態下堅定執政，會很辛苦。（編輯：李亨山）1080219