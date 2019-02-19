國民黨籲不要投標法拍 黨產會：勿混淆視聽

（中央社記者游凱翔台北19日電）中國國民黨嘉義市黨部及宿舍明天將法拍，國民黨中央委員會行政管理委員會副主委李福軒今天籲各界不應投標。黨產會指出，若程序有適法疑義，法院自然不會繼續拍賣，籲勿混淆視聽。

國民黨財產遭黨產會凍結，300多名離退黨工僅領到4成退休金，因而委任律師聲請民事強制執行，明天將由嘉義地方法院民事執行處，針對位於嘉義市大業街的國民黨嘉義市黨部及民權路的廳舍進行法拍。

李福軒今天南下召開記者會，呼籲各界不應投標，以免日後衍生無謂的法律糾紛；共同出席記者會的律師溫三郎也說，市黨部房舍目前在租賃、被使用的狀態，若有不知情民眾得標，將無法融資使用，甚至還要打官司排除占有狀況，將面對冗長訴訟程序，且國民黨也不排除對拍定人進行假扣押、假處分。

黨產會晚間發布新聞稿表示，嘉義地方法院執行的法拍，是國民黨因積欠黨工資遣費等費用，由黨工向法院聲請強制執行，若此次拍賣有適法性的疑義，法院就不會繼續進行拍賣，國民黨不應混淆視聽。

黨產會重申，國民黨名下被推定為不當取得的財產中，黨產會已許可動支超過新台幣9億9000萬元支付黨工薪資、資遣等費用；中投、欣裕台公司已被認定為不當財產，依法應收歸國有，若國民黨願將中投、欣裕台股權移轉國有，黨產會會協助國民黨全部清償積欠黨工退休金等費用。

黨產會也說，雖然國民黨尚未就黨產會的訴求作出正面回應，但黨產會仍在上週委員會議中同意，國民黨申請出售其名下不動產，可出售範圍按民國108年公告現值計算，共可變現金額約5億元，應可解決部分黨工所需費用問題。

黨產會最後表示，黨產會在處理黨產議題，從來沒有選擇犧牲勞工權益，國民黨面對黨產及勞工爭議，應要釋出更多的誠意。（編輯：王永志）1080219