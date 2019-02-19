這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制
娛樂

奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司
社會

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我
生活

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間
國際

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林右昌：不一定要用公投決定台灣未來

最新更新：2019/02/19 20:16
基隆市長林右昌19日表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權是憲法層次課題，用公投方式處理主權，會讓國家陷入非常危險狀態且造成社會撕裂，政治人物不該輕率用簡化方式處理主權問題。中央社記者王朝鈺攝　108年2月19日
基隆市長林右昌19日表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權是憲法層次課題，用公投方式處理主權，會讓國家陷入非常危險狀態且造成社會撕裂，政治人物不該輕率用簡化方式處理主權問題。中央社記者王朝鈺攝　108年2月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）基隆市長林右昌今天說，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，但這個決定不一定是用公投，必須是全體國民一致性的意志和共識。

民進黨將兩岸人民關係條例修法列為優先法案，明訂簽訂兩岸和平協議前須進行公投。國民黨表示，這是因人設事、針對性強烈的修法，比起規範和平協議更為迫切的，是優先審查兩岸協議監督條例。

國民黨主席吳敦義日前才提到若國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議。民進黨則指，兩岸和平協議不是吳敦義訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語。

林右昌認為，兩岸現在的癥結點在於中國政府，「今天若不承認中華民國台灣的存在，講什麼都是假的」，吳敦義談要簽和平協議是假的，林右昌提出質疑，「要用什麼政府的名義去簽和平協議，用台灣省政府嗎？不要迴避最關鍵的問題」。

林右昌說，「台灣的未來由2300萬台灣人民決定，但這個決定不一定是用公投，主權問題不是51對49所謂相對多數的答案，必須是全體國民一致性的意志和共識，這才是主權的核心意義。」

此外，林右昌表示，中華民國台灣是個主權獨立的國家，主權是憲法層次課題，用公投方式處理主權，會讓國家陷入非常危險狀態且造成社會撕裂，政治人物不該輕率用簡化方式處理主權問題。（編輯：方沛清）1080219

地機族