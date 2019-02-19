林右昌：不一定要用公投決定台灣未來

基隆市長林右昌19日表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權是憲法層次課題，用公投方式處理主權，會讓國家陷入非常危險狀態且造成社會撕裂，政治人物不該輕率用簡化方式處理主權問題。中央社記者王朝鈺攝 108年2月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）基隆市長林右昌今天說，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，但這個決定不一定是用公投，必須是全體國民一致性的意志和共識。

民進黨將兩岸人民關係條例修法列為優先法案，明訂簽訂兩岸和平協議前須進行公投。國民黨表示，這是因人設事、針對性強烈的修法，比起規範和平協議更為迫切的，是優先審查兩岸協議監督條例。

國民黨主席吳敦義日前才提到若國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議。民進黨則指，兩岸和平協議不是吳敦義訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語。

林右昌認為，兩岸現在的癥結點在於中國政府，「今天若不承認中華民國台灣的存在，講什麼都是假的」，吳敦義談要簽和平協議是假的，林右昌提出質疑，「要用什麼政府的名義去簽和平協議，用台灣省政府嗎？不要迴避最關鍵的問題」。

林右昌說，「台灣的未來由2300萬台灣人民決定，但這個決定不一定是用公投，主權問題不是51對49所謂相對多數的答案，必須是全體國民一致性的意志和共識，這才是主權的核心意義。」

此外，林右昌表示，中華民國台灣是個主權獨立的國家，主權是憲法層次課題，用公投方式處理主權，會讓國家陷入非常危險狀態且造成社會撕裂，政治人物不該輕率用簡化方式處理主權問題。（編輯：方沛清）1080219