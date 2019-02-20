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3月1日扁柯會 陳水扁：無關總統選舉

最新更新：2019/02/20 11:08

（中央社記者程啟峰高雄20日電）前總統陳水扁今天在臉書「阿扁踹共」貼文指出，台北市長柯文哲28日要從台北騎腳踏車到高雄，3月1日要和他見面，將洽談他的口述歷史及回憶錄出書事宜，無關總統大選。

陳水扁在臉書表示，上一次和柯文哲見面是2018年元月，柯文哲偕太太到高雄看他，也說了很多事，當時他才知道總統蔡英文有邀柯文哲夫婦到總統官邸談2018年雙方要合作的事，他後來也在「新勇哥物語」寫過；這次，2月12日柯文哲的幕僚透過簡訊，柯文哲228騎腳踏車到高雄，3月1日是不是方便探訪他？他收到後思考一下，答應見面。

陳水扁指出，之所以會答應是為了台北市立文獻館要為他做口述歷史、回憶錄出書的事，這本書已經在2016年12月20日通過審查報告，應早就要出版，但已經過了2年，大家還是看不到、買不到。

他表示，這本書對他很重要，這是他卸任總統後的第一本口述歷史、回憶錄，雖然不是很大本，但很完整；全書2016年完成，但因種種因素一直無法正式出版，他也很急，有些問題，原則性問題要如何合作、出版，他很重視，柯文哲好幾次也很關心。

「為了這本口述歷史回憶錄出版的事，我要找柯文哲商量，柯文哲也有意思要來找我」，陳水扁指出，這樣正好，所以就約定時間，也希望透過一整年沒有見面，大家歡喜來關心這本口述歷史和回憶錄要如何出版的事。

陳水扁強調，與柯文哲見面就是這樣簡單、單純，與總統選舉沒有關係，但不知道柯文哲是不是要順道和高雄市長韓國瑜見面。(編輯:孫承武)1080220

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