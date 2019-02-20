王金平：目前沒有考量與韓國瑜合作選總統

有意角逐總統大位的國民黨立委王金平（左）20日表示，目前沒有找高雄市長韓國瑜合作的考量。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北20日電）2020年總統選舉，媒體民調高雄市長韓國瑜支持率高，有意角逐總統大位的國民黨立委王金平今天表示，目前沒有找韓國瑜合作的考量。

針對國民黨主席吳敦義今早接受媒體訪問，提到保留徵召韓國瑜的選項，前立法院長、國民黨立委王金平則說，「很好，一切都依照黨的規則來走。」

另外，總統蔡英文透過美國有線電視新聞網（CNN）專訪表態將尋求競選連任，王金平也說，「恭喜蔡總統能成為民進黨的提名人繼續參選，我們祝賀她。」

據蘋果日報今天公布「2020總統選舉民意調查」，21%民眾認為韓國瑜代表國民黨參選最有勝算，其餘依次為朱立倫19.1%、吳敦義13.3%、王金平12.1%、馬英九3.6%。韓國瑜在各種對戰組合中的支持度皆最高。

不過，王金平上午接受媒體聯訪，被問到是否考慮總統大選找韓國瑜合作時表示，「目前沒有這個考量」；民調只是一種參考，持續努力最重要，他會繼續更加努力。

媒體追問，國民黨台南市立委補選參選人謝龍介說，韓國瑜在黨內民調脫穎而出，不排除要支持韓國瑜，王金平表示，這股力量是很自然的，不必刻意要求或期待結合這股力量。

國民黨主席吳敦義今早接受媒體訪問，提到保留徵召韓國瑜的選項，對此，王金平說，「很好，一切都依照黨的規則來走。」

王金平重申，尊重黨中央決定初選機制基調不變；他強調，任何方式都有其優劣，優劣點怎樣揉和，調和成最好的提名機制，相信黨中央會有智慧處理。

至於國民黨內總統人選恐至7月才會產生，是否會太晚，他則說，還不至於，現在國民黨內想參與初選的人，到時候應可做到無縫接軌，所以幾月都一樣。（編輯：林孟汝）1080220