談同婚專法 總統：政院會做最好決定

總統蔡英文20日發表迴廊談話對同婚議題表示，權益保障上，社會漸有共識，只是以何種法律形式給予必要保障是處理重點。中央社記者鄭傑文攝 108年2月20日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天對同婚議題表示，權益保障上，社會漸有共識，只是以何種法律形式給予必要保障是處理重點，相信行政院會秉持大法官釋憲與公投結果做出最好、最具智慧的決定。

行政院會預計明天將通過同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas今天表示，行政院長蘇貞昌晚間將親自與民進黨立委開會討論後，草案內容與名稱才會定案。

總統上午在迴廊談話被問到同婚專法議題表示，台灣社會在過去兩年對這個議題經過很多討論、思考，甚至有些對立、衝突。這段期間大法官也做了釋憲文，人民也透過公投表達意見，她相信在很多人的心裡也覺得，已到了解決問題的關鍵時刻。

蔡總統表示，在這個議題上，不同的世代、信仰、價值傾向的人都有不同看法。但經過這段時間社會討論，其實在權益保障上，社會是漸漸有共識。只是要以何種法律形式給予必要保障，是這階段要處理的重點。

蔡總統又表示，她相信，行政院一定會秉持大法官的釋憲及公投的結果這兩項重要結論，做出最好、最具有智慧的決定。（編輯：李信寬）1080220