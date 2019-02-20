蔡總統尋求連任 鄭文燦盼更多時間與民接觸

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）桃園市長鄭文燦昨天表達支持總統蔡英文競選連任，他今天受訪時建議總統要更多的時間跟民眾接觸，相信跟人民的接觸越多，也會越被民眾接受。

蔡總統在接受CNN訪問時表示，會尋求競選2020年總統，桃園市長鄭文燦昨晚則表態支持蔡總統連任，並認為意義在於支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確道路上。

鄭文燦上午在接受媒體訪問時表示，蔡總統在過去2年半，不管是財政改革、民主深化、經濟復甦或者弱勢照顧，台灣是走出正確的一步，希望國家在正確的軌道上，能夠繼續往前走，「所以她表明尋求連任，在民進黨內大部分是支持的」。

記者問到蔡總統連任之路，可以著重在哪些方向，讓民眾更有感，鄭文燦說，蔡總統在任期內已掌握兩岸、國防、外交等國家發展的大政方針，但是一般民眾也非常在乎像經濟、民生、社會福利這些議題。

他建議總統要更多的時間跟民眾接觸，這應該是好事，「我看到她有做這樣的決定」，只要跟人民的接觸越多，就會越瞭解，也會越被民眾接受。

至於有媒體指出，蔡總統民調目前落後，鄭文燦說，現在總統選舉的可能候選人還沒有正式定案，所以現在民調大概是一個「模擬民調」的狀態，目前民調只是參考。

他也談到，目前民調落後，最後也有可能贏得選舉，民調領先的，最後也不一定能夠贏得選舉，應該等到候選人正式產生，經過一段時間的競選，民意的選項比較明顯以後，準確度會更高。

有記者問到鄭文燦是否「在年改上開了第一槍」，他則說，年改是為了年金永續，讓政府付得起、退休領得到。年改所訴求的目標、基本的價值是正確的，當然他希望年改能夠走得穩健，能夠走得細緻，不過因為反對年改的假消息很多，造成民眾誤會，也造成許多不必要的衝突，他想在這個部分要加強溝通。（編輯：李錫璋）1080220