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韓國瑜參選總統議題 馬英九：看他意願

最新更新：2019/02/20 13:51
前總統馬英九（中）20日與投入台南市立委補選的國民黨台南市議員謝龍介（右）到高雄市燕巢區一處貨櫃裝櫃場，了解高雄大樹鳳梨果農「鳳梨伯」林益（前左）外銷中國大陸訂單裝櫃情形。中央社記者陳朝福攝 108年2月20日
前總統馬英九（中）20日與投入台南市立委補選的國民黨台南市議員謝龍介（右）到高雄市燕巢區一處貨櫃裝櫃場，了解高雄大樹鳳梨果農「鳳梨伯」林益（前左）外銷中國大陸訂單裝櫃情形。中央社記者陳朝福攝 108年2月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）外界傳出拱高雄市長韓國瑜參選總統的聲音，國民黨主席吳敦義今天也表示對於徵召韓國瑜持完全開放態度。前總統馬英九受訪說，應等韓國瑜有意願時再談，要看他的意願。

馬英九今天與投入台南市第二選區立委補選的國民黨台南市議員謝龍介到高雄市燕巢區一處貨櫃裝櫃場，了解兩人協助高雄大樹鳳梨果農「鳳梨伯」林益今年收成的金鑽鳳梨外銷中國大陸訂單裝櫃情形。

媒體詢問外界傳出拱韓國瑜參選總統的聲音，以及吳敦義對於徵召韓國瑜表達完全開放等議題。馬英九受訪表示，應該等韓國瑜有意願的時候再談，「要看他的意願」。

馬英九也表示，國民黨應該要以能贏得選舉為目標，這樣才能讓老百姓真正過好日子。他也對因國民黨失去執政權，導致非國民黨執政縣市的農漁產品無法外銷大陸而受害表示歉意，馬英九說，高雄市換了市長，未來的情況會不一樣。（編輯：孫承武）1080220

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