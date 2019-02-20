陸生聯招會轉國台辦意見 立委：不須向對岸讓步

（中央社記者范正祥、王揚宇、陳俊華、劉冠廷台北20日電）教育部昨天表示，陸生聯招會轉知大陸國台辦意見的作法「確實不妥」。對此，多名立委今天說，學術自由是台灣珍貴的民主價值，應維護，不須向對岸讓步。

媒體報導，大陸國台辦接獲陸生反映，有教師在課堂上灌輸、宣揚個人意識型態，要求大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會縮減輔大招生名額。

教育部昨晚發出聲明，陸生聯招會向學校轉達陸生及陸方意見，並請校方說明，雖是回應陳情，但轉達方式援引大陸國台辦的指導意見「確實不妥」，已要求改善疏失，並澄清立場，尊重教師專業，維護學生學習權益。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天受訪表示，國台辦干涉學術自由不是從台灣開始，在其他國家也有案例，「我們要撐得住，中國用棍子打你，撐不住的話，我們的民主防線就垮了」，而干涉老師在課堂上的教學，不管要求的內容是什麼，基本上就是干涉學術自由。

管碧玲說，為了招生名額要犧牲學術自由，這種對價不符合比例；「吾愛吾師、吾更愛真理」，老師的看法學生可以挑戰，課堂上師生平等的論辯，這是學術自由，這件事情如果輔大跟國台辦講「我們只會鼓勵老師容許學生平等論辯，我們不會干涉老師教學內容，如果這樣回國台辦，那就很棒。」

立法院教育及文化委員會的國民黨立委陳學聖告訴中央社記者，台灣民主價值的可貴包括思想自由和言論自由，大陸學生來台，可以充分感受。這些台灣珍貴的民主價值，不須向對岸讓步，但也沒必要與對岸在這些事情上批駁。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這事件太離譜，完全違反學術自由，台灣民主化這麼久，尤其是校園民主，是當時很多學生、教師爭取來的，這不只是打壓言論自由、學術自由，校長應該要公開道歉、甚至下台。

徐永明說，教育部除了表明立場外，可以更進一步約束陸生聯招會，要維持一定的自主性。輔大昨晚的聲明想要簡化為行政疏失，但這已經是打壓學術自由，「校長還是要負責」。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，在目前資訊發達、學風民主自由的狀況下，若學生覺得不妥，其實可以禮貌的向老師反映，不要由政府或官方單位下指導棋；她也認為，政府單位不宜介入或干預，任何提醒或干預都是多餘的。（編輯：蘇志宗）1080220