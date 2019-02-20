張善政宣布參選總統 沒考慮國民黨是否徵召

（中央社記者吳家豪台北20日電）前行政院長張善政今天宣布準備以無黨籍投入2020總統大選，並說沒有考慮國民黨要不要徵召或禮讓，支持度數字會告訴國民黨誰是民眾的希望；他也以高雄市長韓國瑜民調高為例說，民眾心中真正的期待，不是傳統的政治人物。

張善政今天參加第2屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會時受訪表示，政府近幾年欠缺對新科技的了解，在很多法規政策的配合上，讓真正想要創業的年輕人感覺非常辛苦，所以他正在構思一個「數位國家」公投案，目的是直接在行政院下設立類似國家發展基金會的實質部會，名為「數位創新委員會」或「數位創新署」。

他說，「數位創新委員會」或「數位創新署」的責任是主動由上而下、跨部會去規劃許多數位時代的新科技，例如人工智慧、大數據等，構思如何把政府施政變得更有效率，塑造一個環境讓民間新創企業可以更容易成形。他也在今天的高峰會中宣布，已經決定參加2020年總統大選。

至於決定參選的時間點，張善政回應，2016年他卸任行政院長後，無論是當假日農夫或舉辦學校講座，他的日子過得非常愉快，但是這一兩年來卻讓他感覺到，政府非常不得民心。

張善政說，去年輔選一些國民黨縣市長候選人，發現基層對他還是有些期待，很多人對他喊話「張院長你怎麼還不出來，我們需要你」，讓他驚訝怎麼卸任兩年了還記得他。他認為，參選總統的想法是漸漸發生的，尤其過去這一年來，心態上的轉變比較明顯。

他笑說，對於他決定參選總統，家人是「非常痛苦的支持」，因為這畢竟是辛苦的事情。

被問到副手人選，張善政表示還沒決定，在想這個議題時沒有政黨的先決條件，「只要是人才，不分顏色」。他強調現在沒有排除任何可能性，可能會找企業界人士、無黨籍或國民黨人士，沒有任何的條件限制。

張善政指出，過去這麼多年來藍綠執政者換來換去，現在他以無黨籍身分參選總統，是要給民眾一個新的、不一樣的選擇，讓民眾思考是不是一個沒有藍綠背景的人，可以擺脫過去很多的爭議，真正用理工科技背景的訓練，把台灣經濟發展和生活帶向一個更好的環境。

他說，自己沒有考慮國民黨要不要徵召或禮讓黨外，如果民眾真的覺得一個不藍不綠、不屬於國民黨或民進黨的人是現在希望看到的新選擇，他認為支持度數字會告訴國民黨，誰是民眾的希望。

媒體詢問高雄市長韓國瑜的高民調可能影響國民黨布局，張善政認為，韓國瑜民調這麼高，對國民黨幾位要參選的人士，無形中都讓他們變得「邊緣化」，會比較辛苦。這可能也意味著，民眾心中真正的期待是類似韓國瑜這種格調的人，而不是比較傳統的政治人物。

對於藍營初選機制不明朗，張善政說，他相信很多民眾也覺得奇怪，「一個初選有這麼複雜」，為何要大家彼此放話，這點可能讓民眾感覺不太好。（編輯：張良知）1080220

張善政表態：已在準備2020年選總統

（中央社記者林孟汝台北20日電）前行政院長張善政今天表示，「已經在準備出來選明年總統」，且選舉時將促成一個數位國家的公投案，在行政院底下設立數位創新署或數位創新委員會，以解決金融創新的瓶頸。

2020年總統大選開始熱身，有意參選者也陸續表達意願，前行政院長張善政今天參加「第2屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」時明白表示：「已經在準備出來選明年總統。」

他說，金管會把台灣的金融服務和區塊鏈，卡得死死的，數位創新署或數位創新委員會是要帶頭解決問題，數位時代不能像石器時代，政府要帶頭解決很多瓶頸，不是一直花錢，而是應該花腦筋製造環境，讓民間智慧可以發揮。

張善政強調，這個公投案沒有藍綠意識，完全是為了台灣的數位未來，力促在行政院底下設立一個和國家發展委員會平行的單位，叫做數位創新署或數位創新委員會。（編輯：張良知）1080220