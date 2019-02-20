總統選舉 卓榮泰：向社會訴求最好人選

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文表態競選連任，民進黨主席卓榮泰今天被問到，蔡總統民調低，是否會上演「換柱」事件時表示，「沒有這個問題」，民進黨把最好的人選向社會訴求，有絕對的信心。

卓榮泰今天出席中常會前受訪，媒體詢問，蔡總統民調比前行政院長賴清德低，民進黨會不會上演國民黨當年換掉前國民黨主席洪秀柱的「換柱」事件。

卓榮泰說，公職提名，民進黨有一定的機制，一定照機制，選出最好的人選，之後會傾全黨之力，請求台灣社會的支持，爭取最大的勝利，「這個沒有問題，我們的機制與我們的努力，大家都會看得見。」

媒體追問，如果民調拉不起來怎麼辦，卓榮泰說：「沒有這個問題，我們全力把最好的人選，向社會訴求，我們會有絕對的能量、信心跟努力。」

列席中常會的行政院副院長陳其邁被問到同樣問題，他則說，行政院的工作就是，「衝衝衝、緊緊緊」，接地氣，把施政做好，讓人民有感，這個就是支持總統連任最重要的工作。

媒體詢問，民進黨是否有徵召賴清德的必要；陳其邁只說，他在行政部門工作，最重要的是把行政工作延續過去民進黨的價值，要福國利民，改善人民的生活。

蘋果日報今天報導，2020年總統大選，高雄市長韓國瑜民調第一。陳其邁說，民調是參考，選舉最重要還是要大家對民進黨執政有感，民進黨當然有做不好、需要檢討的地方，要虛心傾聽民意，把行政工作更接地氣。

至於韓國瑜為前瞻計畫議題砲打中央，陳其邁說，韓國瑜應該知道那天說錯話，中央、地方工作也許會有不同意見，韓國瑜也許有些政黨考量，但在中央立場，施政不分藍綠，一定會跟高雄市充分合作，也許韓國瑜的記憶有些差錯，但這是小事，只要能把誤會理解清楚就好。

另外，談到同婚立法議題，陳其邁表示，法務部在尊重大法官會議解釋及公投民意的前提下，做最後文字的修訂，下午會送到政院，晚上7時30分，也會向所有民進黨籍立委報告政院最後的決定。

洪秀柱在2015年原是國民黨提名的總統參選人，但國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。（編輯：謝佳珍）1080220