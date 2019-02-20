總統大選民調領先 韓國瑜：心思不在此

2020總統大選，高雄市長韓國瑜（右）媒體民調領先檯面上熱門參選人，他20日出席高雄醫療觀光記者會，表明「心思不在這上面」。左為資深媒體人陳文茜。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）2020總統大選，高雄市長韓國瑜媒體民調領先檯面上熱門參選人，前總統馬英九及國民黨主席吳敦義也對黨內徵召韓參選抱持開放態度。韓國瑜今天表明「心思不在這上面」。

韓國瑜中午出席高雄醫療觀光記者會與媒體人陳文茜、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、觀光旅遊業者等人共同宣示今年為高雄醫療觀光元年。會後面對媒體體追問，首度對「總統大選」議題有較明確的說法。

韓國瑜說，他覺得可能台北中央、台北政治菁英分子很重視2020總統大選，但對南台灣的高雄、屏東、台南鄉親，現在特別重視經濟發展，所以這些台北的菁英分子，有空不妨來高雄傾聽一下民意。

韓國瑜表示，可以感受得到現在整個南台灣，大家希望趕快在經濟上有所改善，身為高雄市長，一定要率先把高雄經濟衝起來。

他表示，日前去台南輔選謝龍介立委補選，一堆人也是希望台南發大財；顯然這個民生、經濟問題已經變成王道、變成主流，「這點應該請台北的政治菁英，大家共同來思考，人民現在要的是什麼」。

韓國瑜指出，至於國民黨主席、前主席等人提的這些問題未必會定案，「而且現在對我來講，我心思都不在這上面。」

另外，韓國瑜18日深夜在酒吧直播嗆行政院退回高雄前瞻計劃「什麼意思」，行政院長蘇貞昌昨天反批韓胡說，強調「禿頭不要給禿頭漏氣」，若有此事他道歉，否則韓應向他道歉。韓國瑜回應說，這只是解釋上問題，希望行政院以感恩與照顧的心回饋高雄對台灣重工業發展的貢獻，更期盼蘇貞昌「禿頭不刁難禿頭」。（編輯：孫承武）1080220